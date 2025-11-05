Nueva apertura en el centro comercial Niessen de Errenteria La conocida cadena de comida rápida, McDonald's, ha anunciado el día que abrirá sus puertas

La conocida cadena de comida rápida, McDonald's, aterrizará en Errenteria. Lo hará concretamente en el centro comercial Niessen, el local que ocupará la conocida cadena de hamburguesas está siendo reformado desde hace más de un mes, a pesar de ello, ya se ha anunciado la fecha de su próxima apertura.

El proyecto, que lleva más de un mes de obras, ya está en marcha, aunque ha llevado al desplazamiento de algunos otros comercios, como es el caso de la perfumería Douglas, que se encuentra junto a las escaleras que descienden al supermercado Eroski. Ese mismo lugar estaba ocupado previamente por la tienda de ropa Inside, que anunció que cerraba sus puertas a finales de agosto de este año.

Y es que el nuevo establecimiento ocupará el espacio donde se encontraban las antiguas taquillas del cine del centro comercial, así como el resto de la zona en la que estaban ubicados algunos juegos infantiles. Todo indica que el nuevo McDonald's contará con una entrada en la plaza Xabier Olaskoaga, ya que la fachada del centro comercial Niessen ya ha sido modificada.

La apertura de un nuevo McDonald's en Errenteria

De momento, fuentes del centro comercial han anunciado que el nuevo McDonald's abrirá sus puertas el próximo mes de diciembre, en concreto, será el día 22, un par de días antes de Navidad.

De este modo, la firma americana suma un nuevo local en Gipuzkoa a los ya existentes en La Bretxa y el centro comercial Garbera de San Sebastián, así como en el polígono de Belartza, en Andoain y en el centro comercial Txingudi en Irun.