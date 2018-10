«Soy una loca por la vida»

Yolanda no soportaba que le llamasen loca. Le sacaba de quicio, le hería en lo más profundo. Con el tiempo, decidió dar la vuelta a ese insulto y convertirlo casi en un lema de vida. «Soy una loca, sí; una loca por la vida», afirma esta donostiarra que padece trastorno bipolar mixto, «la enfermedad de las emociones», como ella misma dice. «Tanto para bien como para mal tus sentimientos y emociones están desbordados. Puedo estar bien y a los dos segundos ponerme a llorar amargamente», explica.

Yolanda afirma que detrás todo trastorno mental hay una «trastienda». En su caso, a su diagnóstico le preceden muchos años duros en los que las depresiones le provocaron un enorme sufrimiento. «Sufría ataques de ansiedad y tenía la autoestima por debajo del suelo. Llegué a romper todos los espejos de mi casa porque odiaba la imagen de mí que veía en ellos», recuerda.

Hace seis años su situación empeoró, «tenía comportamientos extraños, demasiadas cosas en mi cabeza que iban a mucha velocidad», y fue entonces cuando recibió el diagnóstico.

Hoy, el Día Mundial de la Salud Mental, ella pone rostro a todas esas personas que padecen algún tipo de trastorno psicológico a lo largo de sus vidas, más de 25.000 en Gipuzkoa, donde se registran más de 5.000 nuevos casos cada año. «No soy un bicho raro, tengo una enfermedad», afirma Yolanda, que denuncia que las dolencias mentales siguen estando peor vistas que otras. «¿Por qué una persona puede decir abiertamente que tiene cáncer, y yo me tengo que esconder por tener trastorno bipolar?», se pregunta.

Cifras 26.641 personas fueron atendidas por la red de Salud Mental de Gipuzkoa en 2015, último año del que Agifes dispone datos 5.500 casos nuevos se registran anualmente en el territorio. Los trastornos neuróticos suponen el 32% del total, seguidos de los del humor (17%).

La respuesta, en su opinión, reside en un sentimiento tan poderoso como el miedo. Un miedo que surge «del desconocimiento que existe de lo que es una enfermedad mental en todos los estamentos de la sociedad, incluso en la sanidad», y que también afecta a quienes las padecen. «Para eliminar los estigmas que se tiene hacia los trastornos como el mío, hay que empezar por un cambio en la actitud de los afectados. Hay muchos que se colocan un caparazón detrás del cual se esconden, y nunca muestran cómo son por miedo a ser rechazados», asegura.

A ella le ha costado mucho hablar con tanta naturalidad, «porque primero he tenido que aprender a aceptarme, a entenderme y a quererme. Algo que nunca hubiera conseguido si no hubiese pedido ayuda», reconoce. Ahora lo tiene claro. «Si me rechazan por cómo soy, ellos se lo pierden».

Una cuestión de empatía

En la otra cara de la moneda del estigma hacia las personas que padecen una enfermedad mental se encuentran aquellas consideradas 'normales', «las que están detrás de la barrera y tienen miedo o rechazo hacia nosotros. Lo que no saben es que quizá en unos años ellos mismos o alguien cercano puede sufrir un brote o padecer una depresión. Hay que empezar a aprender a empatizar con las personas siempre, no solo cuando el problema nos toca de cerca», señala Yolanda.

Tampoco entiende que se utilicen palabras como loco o bipolar para insultar a otras personas. «Me fastidia horrores que cuando alguien tiene un cambio de humor le digan que es bipolar, porque no tienen ni idea de lo que eso significa. Hay una enfermedad detrás por la que muchas personas lo pasan muy mal, y no puedo con ello», reconoce.

Actividades para hoy Quedada. A las 10.30 en la plaza Padre Vinuesa de Donostia, quedada con centros de salud mental y hospitales y paseo hasta el Náutico, donde se realizará una foto de familia. Organizado por la Fundación Why Not. Acto institucional En el Ayuntamiento de Donostia a las 11.30 horas, con representantes de asociaciones. Paraguada multicolor A las 12.00 horas, en el Boulevard de Donostia, concentración y lectura de manifiesto, y paraguada multicolor a favor de las personas con enfermedad mental.

Por suerte, apunta, en los últimos tiempos son varias las personalidades que han hecho público que sufren un trastorno psicológico. Por poner algunos ejemplos, la actriz de Hollywood Catherine Zeta-Jones ha reconocido que sufre trastorno bipolar desde hace más de 20 años, y la presentadora Mercedes Milá y el futbolista Andrés Iniesta confesaron haber atravesado una depresión. «Este tipo de testimonios son muy buenos para visibilizar las enfermedades mentales y normalizarlas», señala Yolanda.

Mientras habla de sí misma, de su enfermedad, de los momentos felices y de los más oscuros, la donostiarra nunca pierde la sonrisa. «Soy muy risueña, la gente me lo dice, pero lo he pasado muy mal, incluso cuando mostraba mi mejor cara», afirma. Durante ese camino reconoce haber tenido mucha suerte por toda la ayuda que ha recibido, y solo lamenta el daño que haya podido ocasionar a su familia, de la que ha recibo un gran apoyo. «He conocido gente muy noble y creo que soy mejor persona».