La avería en las farmacias impidió dispensar 10.000 recetas en Gipuzkoa Los mayores afectados por el fallo en el sistema de la tarjeta electrónica fueron los pacientes crónicos, mientras que a los agudos sí se les pudo dispensar con papel MACARENA TEJADA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 15 marzo 2019, 06:26

La normalidad volvió ayer a las farmacias guipuzcoanas tras la caótica tarde vivida el miércoles, cuando una avería general hizo que el sistema estuviera parado alrededor de nueve horas. El programa de convalidación de las recetas electrónicas comenzó a fallar hacia las 15.00 horas, pero funcionó, «aunque fuera con paros intermitentes, hasta las 16.00 horas, más o menos», explica Miguel Ángel Gastelurrutia, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa.

Al igual que le ocurrió a él en su farmacia, el sistema estuvo totalmente parado hasta las doce de la noche en todas las boticas de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava. En el territorio guipuzcoano se dejaron de dispensar alrededor de 10.000 recetas, una cifra que podría haber sido mayor debido a que la actividad en las farmacias es menor por la tarde. Si al día se dan alrededor de 33.333 recetas -un millón al mes-, el 70% de estas se otorgan a la mañana y el 30-40%, a la tarde.

Los mayores afectados fueron los pacientes crónicos, al tratarse del grupo que usa más asiduamente las recetas electrónicas. Los que iban con recetas agudas, es decir, «las que nos dan en el ambulatorio cuando vamos de urgencia, no se vieron casi perjudicados», ya que estas se pueden solucionar con una receta en papel. Por tanto, las consecuencias podían haber sido peores porque, en la mayoría de los casos, «los medicamentos de las personas crónicas no urgen, ya que no suelen esperar hasta el último momento para reponerlos, aunque sí que hubo algún caso de este estilo».

Problema general

En cualquier caso, las farmacias se vieron desbordadas en la tarde de ayer. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa aseguran que «ha sido la primera vez que ocurre un parón de estas características». Si bien el sistema «a veces falla», la situación nunca había sido tan caótica como la de ayer. En otras ocasiones «el sistema puede irse de forma intermitente, pero enseguida vuelve sin causar mayores contratiempos».

Quizá por eso, los farmacéuticos reconocen que no manejan como debieran el sistema de contingencias del que disponen las farmacias para estos casos. Este sistema tiene como objetivo proporcionar de cierta operatividad a la botica en estas situaciones, pero «hay que reconocer que muchos no sabíamos cómo funciona. Lo que sucedió ayer fue un fallo general que afectó a diferentes empresas y nosotros no nos libramos». De todas formas, Gastelurrutia reconoce que «tenemos que estar más actualizados con el sistema de contingencias para el futuro».

Desde el Colegio de Farmacéuticos aseguran que es «la primera vez» que sucede algo similar

Sea como fuere, y pese a los problemas vividos ayer, los sanitarios no se quedaron de brazos cruzados y buscaron alternativas. La primera fue la de las recetas de papel. La segunda, la de acudir a urgencias. Fue esta la opción que decidieron la gran parte de los casos más graves y urgentes, aunque fueron muy pocos.

Cada farmacéutico resolvió el problema a su manera. Afortunadamente, el sistema dejó de parar por la tarde y a la mañana funcionó sin ningún contratiempo, lo que ahorró «muchos problemas». Además, la mayoría de clientes, tras conocer lo que estaba pasando, no tuvieron grandes inconvenientes para volver el día siguiente a por sus medicamentos.