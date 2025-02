Farmacéuticos de Gipuzkoa: «No se ha regulado bien el precio de las mascarillas, vamos a tener pérdidas»

La distribución y venta de mascarillas «nos está quitando el sueño». Esta es la sensación que tienen los responsables del sector farmacéutico de Gipuzkoa ante el anuncio del Gobierno de fijar en 0,96 euros el precio máximo de venta al público ... de las mascarillas quirúrgicas en las farmacias, con el objetivo de prevenir «abusos» económicos. Esta decisión, tomada el martes en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios y anunciada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha producido «disgusto».

La razón es que el Gobierno no ha tenido en cuenta las peticiones del sector de incluir en ese precio final los costes de fabricación, transporte y distribución del producto. «Solo se ha fijado el precio de venta final en farmacia. Nos parece bien el objetivo, de hecho nosotros pedimos la regulación, pero no nos parece que se haya hecho bien», señalan. La principal preocupación actual en el sector son las «pérdidas económicas que vamos a tener», señala el presidente delColegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG). Miguel Ángel Gastelurrutia indica que a día de hoy «todas las mascarillas que están en las estanterías de las farmacias guipuzcoanas y muchas de las que hay en la Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa se han comprado a un precio superior al que vamos a tener que ponerlas a la venta desde la semana próxima». El propio presidente de la entidad sanitaria cuenta cuál es la situación en la farmacia que regenta. «He comprado en los últimos días mascarillas a 1,60 y 1,80 euros, que es el precio al que las vendo. Lo que no sé es a qué precio las venderé desde el lunes. Las tendré que regalar o poner a un precio más bajo, y perder esa inversión», explica.

Tipos de mascarillas y para quién están recomendadas Higiénicas Reutilizable para personas sin síntomas que no sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni autofiltrantes. Como ejemplo, aquellas personas que tienen que salir a la calle por motivos laborales, a fin de disminuir el riesgo ante la imposibilidad de mantener el distanciamiento social

Quirúrgicas Personas con infección por coronavirus o síntomas de infección. Personal sanitario o sociosanitario que acompañe a los pacientes a las zonas de aislamiento

Autofiltrante FFP2: personal sanitario que atienda a casos de infección por coronavirus o personas que entren en la habitación de aislamiento de un enfermo como familiares, personal de limpieza...). FFP3: personal sanitario implicado en procedimientos que generen aerosoles

Recuerdan desde el Colegio Farmacéutico que desde hace semanas su recomendación a todos los boticarios del territorio es «vender las mascarillas a precio de coste. Como farmacéuticos creemos que hay una necesidad social que debemos atender. En ningún caso buscamos enriquecernos vendiendo ese producto». En ese sentido, Gastelurrutia critica que es «triste que el Estado mantenga un IVA del 21% para las mascarillas que se venden a los ciudadanos. Un producto que es ahora, y lo va a ser durante mucho tiempo, de primera necesidad. Están aplicándole un IVA de producto de lujo».

La venta de las mascarillas a 0,96 euros no entrará en vigor al menos hasta el domingo. El momento y la manera de anunciar esta decisión tampoco ha gustado. «El mensaje que se lanza a la ciudadanía desde el Gobierno es que las mascarillas ya valen 0,96 euros cuando no hay nada publicado en el BOE. Ni siquiera sabemos con exactitud cuándo entra en vigor esa orden», señala Juan Piera, director general de la DFG.

La distribuidora guipuzcoana recibió ayer «decenas de miles» de unidades, compradas hace semanas a un precio superior al establecido por el Gobierno. «Para no perjudicar a las farmacias, y los ciudadanos puedan comprar mascarillas, vamos a asumir nosotros esas pérdidas que ya se van a generar», señala. Piera anuncia que «tenemos más pedidos en camino que están ajustados a 0,96 euros, pero no las miles de unidades que ya están aquí». No entiende el gerente de la distribuidora que «tanto nosotros como las farmacias, que lo que hemos hecho desde el inicio de la crisis es traer mascarillas desde donde fuera para servir a la gente, vayamos ahora a sufrir una pérdida económica por esta decisión».

Tener que ajustar el precio de compra a 0,96 euros va a suponer, en opinión de Gastelurrutia, que el Gobierno deberá «potenciar mucho el mercado nacional de producción de mascarillas. En el mercado internacional va a ser muy complicado comprar mascarillas a ese precio por la competencia brutal que hay». Esta situación puede suponer «problemas de abastecimiento a corto plazo». Piera, sin embargo, cree que sí va a haber suministro, aunque «de forma limitada y controlada».