«Los farmacéuticos debemos estar mejor integrados en el sistema de salud» Gastelurrutia es desde el 2 de julio el nuevo presidente de los farmacéuticos de Gipuzkoa. / ARIZMENDI Miguel Ángel Gastelurrutia, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa IKER MARÍN SAN SEBASTIÁN. Domingo, 26 agosto 2018, 08:06

Miguel Ángel Gastelurrutia tomó posesión del cargo de presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) el pasado 2 de julio. No es sin embargo un puesto que le sea ajeno. Ya ejerció la dirección de la entidad entre los años 1997 y 2000 y además durante todo este tiempo ha sido vocal y vicepresidente del COFG. No obstante, señala que «ser presidente es diferente, la responsabilidad es mucho mayor», en un entidad que se enfrenta a dos grandes objetivos: «Impulsar nuevos servicios profesionales asistenciales y estar más integrados en el sistema de salud».

Titular de una farmacia en el barrio de Altza, ha tenido un aterrizaje intenso en el cargo, - «con los lotes contaminados del Valsartán y el asunto Depakine»-, Gastelurrutia espera asentar la llamada farmacia comunitaria y apaciguar la tensión existente entre farmacéuticos y enfermeras por el uso de este nuevo concepto sanitario.

- Lleva poco tiempo en el cargo pero se le acumula el trabajo. Además de los problemas con el Valsartán y el Depakine, se hace cargo de un colectivo enfrentado a las enfermeras por la llamada farmacia comunitaria. ¿Qué sucede?

«Nosotros solo queremos hacer el seguimiento de los pacientes que utilizan los fármacos»

- Por lo que sé, lo primero que no les gusta es el término. Que junto a farmacia se incluya el término de comunitaria. Hasta hace poco no habíamos tenido ningún tipo de problema con este colectivo. Y es cierto que han empezado como organización a meterse con la farmacia comunitaria. No sé muy bien el motivo.

- Desde los colegios oficiales de enfermería señalan que sería más correcto referirse a farmacia amigable. También inciden en que es la enfermería la que tienen la especialización de comunitaria.

- Creo que son más matices terminológicos que otras cosas. También hay médicos familiares y comunitarios y no pasa nada. Nosotros tenemos una Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria. El término comunitaria no significa más que estás atendiendo a la comunidad que te rodea. Pasar de la rebotica al entorno social que te rodea. No veo ningún conflicto. Atendemos a la comunidad y creo que es nuestro cometido.

«Podemos ser un elemento muy importante para cubrir ciertos aspectos sociales»

- ¿Cree que consideran que realizan intrusismo profesional?

- A las farmacias se las prepara para dar respuesta a todo lo relacionado con las personas que toman medicamentos. Para ello nos forman en las facultades, somos especialistas en medicamentos. Nosotros solo queremos hacer el seguimiento de los pacientes que utilizan los fármacos. El problema de la salud es tan grande, tan complejo, que creo que no debemos restar, cada uno por supuesto desde su lugar. Las enfermeras tiene sus competencias y su habilidades, que son muchas y muy importantes. En la complementariedad estará el éxito, no en la exclusividad de cada profesión. Nosotros queremos colaborar. Nuestra labor no resta protagonismo para nada a las enfermeras. Sinceramente no entiendo porque surge esta polémica. Es una controversia a nivel estatal pero yo quiero tratarlo con la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa en una reunión que le voy a solicitar.

- Esta polémica muestra una profesión en continua evolución. Por lo que dice el farmacéutico hace ahora muchas mas cosas.

- Es cierto que la profesión ha cambiado mucho, está evolucionando. A partir de los 90 hubo un cambio de filosofía en la profesión. Se decidió que teníamos que pasar de ser especialistas en el medicamento a ocuparnos de los pacientes que utilizan esos fármacos. Es decir, pasar del producto a las personas. Y eso supone ocuparte de la comunicación con los pacientes. Ayudarles, asesorarles y que sean responsables con el medicamento que utilizan, que lo usen de manera correcta. Y es un proceso largo. Porque afecta a muchas entidades. Desde la universidad pasando por los colegios oficiales hasta llegar al propio profesional. Y en ese proceso estamos. La profesión ha cambiado mucho pero a mejor.

«Los médicos y los farmacéuticos no nos conocemos y eso los pacientes no lo entienden»

- ¿Cuál es ahora el rol profesional del farmacéutico?

- Nosotros hablamos de un concepto de atención farmacéutica como una filosofía de la práctica que se materializa mediante la implantación de diferentes servicios profesionales. Servicios como el de la metadona, la detección del riesgo de diabetes, la detección temprana del VIH, la mejora del uso de medicamentos en persona asistidas en los Servicios Sociales de los ayuntamientos, queremos hacer trabajo sobre el buen uso de los fármacos, el seguimiento farmacoterapéutico... en definitiva, detectar problemas relacionados con los medicamentos y conseguir que ese fármaco cumpla el efecto para el que el médico lo ha prescrito. Y para ello tenemos varios proyectos en marcha.

- Póngame un ejemplo de este nuevo modelo de farmacia.

- Ahora mismo tenemos en marcha un programa de seguimiento en coordinación con la dirección de farmacia del Departamento de Salud. Se está realizando en Vitoria, Durango y Eibar con pacientes diabéticos polimedicados, que tomen 8 o más medicamentos. Es un proyecto a un año vista, pero estamos ya en la mitad del recorrido. Y el resultado está siendo muy bueno. Cada farmacia elige a 7 pacientes con esas características y les hacen una entrevista para conocer su caso, piden a las enfermera datos de sus analíticas, el farmacéutico las analiza y sigue su control. Si vemos incongruencias hablamos con el paciente para que, por ejemplo, tome bien el medicamento o hablamos con el médico para que tome cartas en el asunto, por ejemplo, cambiando los fármacos para dar a los pacientes otros más apropiados.

- ¿Qué otros objetivos se marca para su mandato?

- Llego de la anterior junta, la que presidía Ángel Garay, y quiero darle continuidad en varios aspectos. Sobre todo en dos líneas. Para empezar, impulsando nuevos servicios profesionales asistenciales que a poder ser sean remunerados. Y dos, queremos profundizar en el papel social de la farmacia, sobre todo la farmacia comunitaria, la de la calle y los barrios. Creemos que podemos ser un elemento muy importante para cubrir ciertos aspectos sociales que se dan en la actualidad, ayudando a personas dependientes, discapacitadas u otras que tienen dificultades en la gestión de su medicación.

- ¿En qué proyectos están inmersos?

- Trabajamos con los ayuntamientos del territorio. Con el de San Sebastián colaboramos en el proyecto Donostia Lagunkoia. También estamos con la Fundación Urkoa, una entidad que se dedica a ayudar a personas muy desprotegidas. Cuando esos ciudadanos que atienden tienen problemas para gestionar su medicamento nos llaman para solucionarles el problema. Ha habido un proyecto piloto en Irun en esta línea, con muy buenos resultados, y ahora vamos a realizar otro en Azkoitia-Azpeitia. Lo que hacemos es ordenarles el botiquín, retirarles los medicamentos caducados y explicarles cómo tomar los medicamentos. También colaboramos en Intxaurrondo y Egia en el proyecto Erlaun-tza, en el que trabajamos con técnicos sociales y enfermeras. El objetivo de esta iniciativa es ampliar y profundizar más en las acciones sociales, un ámbito de trabajo complejo.

- ¿Por qué?

- Todos sabemos que la sanidad está muy centralizada y que tenemos una Osakidetza que funciona muy bien. Pero el mundo de lo social es más complejo. Por un lado está la Diputación, por otro los ayuntamientos, más allá el Gobierno Vasco, falta unidad de acción. Hay que hacerse un hueco en ese ámbito y creemos que la farmacia comunitaria debe tener su espacio para ayudar a las personas.

- ¿Es esa la mayor de las inquietudes de los farmacéuticos?

- Hicimos hace un año un proyecto de investigación que llamamos Barómetro de la Sanidad. Y algo que se puso de manifiesto de forma general es que queremos estar más integrados en el sistema de salud. Nosotros somos un establecimiento privado de interés público. Estamos concertados con la administración pero el 80% de nuestros ingresos vienen de la dispensación de los medicamentos. Lo que queremos es ser parte de ese sistema. No estamos en Osakidetza pero sí nos sentimos sistema de salud. Queremos colaborar con las enfermeras, con los médicos y queremos estar más integrados. Y ese es un objetivo fundamental para nosotros.

- ¿Pero no colaboran ya con médicos y enfermeras?

- Aunque parezca mentira, los médicos y los farmacéuticos no nos conocemos y eso los pacientes no lo entienden. Eso lo tenemos que mejorar. Hay un trabajo de comunicación que empezó la anterior junta entre los farmacéuticos y los médicos que ha funcionado muy bien. Se realizó en Donostia. Comenzaron en el proyecto 15 farmacias donostiarras y tras los buenos resultados ya está en marcha en todas las de la ciudad. Y queremos hacerlo en el Bidasoa y en el Alto Deba. Si en estas comarcas funciona como en Donostia, la intención es ampliar el proyecto a todo Gipuzkoa y después a Euskadi. No puede ser que médico y farmacéutico no se comuniquen.

- ¿Qué fórmula han encontrado para facilitar esa comunicación?

- Existen distintos niveles de comunicación. Por ejemplo, si hablamos de un tema administrativo existe un correo electrónico que nos comunica con el centro de salud. Y allí hay una persona encargada de este asunto, que lo soluciona o hace que se arregle. Si es un problema de prescripción que no es urgente, de dispensación, que puede esperar uno o dos días, se envía una comunicación a otro mail que se deja en la taquilla del médico correspondiente. Este lo ve y nos da una respuesta al día siguiente. Y si hablamos de un tema urgente, se manda un aviso al instante al ambulatorio, se ponen en contacto con el médico y este llama a la farmacia. Y este proyecto ha funcionado de manera fenomenal. Ha tenido una respuesta tan buena que ni nosotros ni los médicos esperábamos. Y ademas, hay un cuarto nivel. Si vemos una persona que está desubicada socialmente, que no se arregla, que se confunde con la medicación, tenemos un teléfono en cada centro de salud para ese tipo de temas socio-sanitarios. Porque hay personas que vienen ahora a por su medicamento y en dos horas vuelven otra vez a por ellos. El objetivo es ampliar el proyecto al Bidasoa, donde empezaremos después del verano.