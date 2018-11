Nicolaos Matti Abd: «Los fanáticos musulmanes no tienen piedad con los cristianos en Siria» Arzobispo de la iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía El prelado sirio, que carga contra «Arabia Saudí y los países europeos que venden armas al Daesh», cierra hoy con su charla la Semana Ricardo Alberdi IKER MARÍN Lunes, 19 noviembre 2018, 17:21

Cristianismo, Siria, Daesh, EE UU, refugiados, petróleo, persecución religiosa, asesinatos, fe, Arabia Saudí, convivencia e islam. Todos estos términos protagonizarán la charla que va a ofrecer esta tarde Nicolaos Matti Abd en el salón de actos de la parroquia San Ignacio de Gros a partir de las 19.30 horas. Bajo el título '¿Cristianos expulsados de su cuna?', el responsable de la iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía en España cierra la Semana Ricardo Alberdi 2018 por la que ya han pasado el periodista y escritor Mikel Ayestaran y reEl prelado sirio, que carga contra «Arabia Saudí y los países europeos que venden armas al Daesh», cierra hoy con su charla la Semana Ricardo Alberdipresentantes de la embajada de Siria en España.

Este cristiano ortodoxo sirio trabaja en Madrid pero tiene feligreses en todo el Estado. Realiza trabajo espiritual, ofrece misas y «recoge a los refugiados cristianos perseguidos» que llegan a España desde los países que están en conflicto en Medio Oriente. «El resto de personas que llegan desde Siria, Irak o Egipto tienen la ayuda de diferentes oenegés pero los cristianos, lamentablemente, no tienen apoyos», señala.

- ¿Cuáles van a ser las claves de su charla?

- Voy a hablar sobre cómo nació el cristianismo y voy a recordar que Siria es la cuna de esta religión. Habrá tiempo para reflexionar sobre cómo han sufrido los cristianos durante la historia hasta hoy en día, en el que según donde vivas tu vida cambia. No es lo mismo hacerlo en un municipio que controla el Gobierno sirio o en uno dirigido por el Daesh.

- Históricamente, ¿cuál ha sido en la región la relación entre las diferentes religiones?

- Desde el principio de los tiempos convivíamos muy bien todas las religiones. Pero con la llegada de los delincuentes, como llamamos a los Hermanos Musulmanes y al Daesh, la situación cambió muchísimo y los cristianos empezamos a ser perseguidos. En Irak, por ejemplo, perdimos una ciudad como Mosul, con todo lo que ese significa de casa, trabajos, negocios y vidas. Lo mismo sucedió en Egipto y Siria. Yo soy sirio y allí la situación es muy diferente en base a quién dirija cada pueblo. Donde está el ejército sirio, y por extensión el Gobierno, existe la paz entre todas las religiones, convivimos bien, pero donde gobierna el Daesh no pasa lo mismo. Los cristianos allí tienen muchos problemas. Los persiguen.

- ¿Cómo es la vida de los cristianos en esas ciudades?

- Cuando el Daesh entra en una ciudad suele dar tres opciones. Convertirse al islam, pagar un impuesto o dejar todo y abandonar la ciudad. La alternativa que tienen es la muerte. A día de hoy sigue habiendo asesinatos religiosos en Oriente Medio y mucha persecución. Hay dos obispos que llevan cuatro años secuestrados y no sabemos dónde están. En Egipto hace una semana atacaron a una familia de cristianos que iban en su coche. El Daesh se responsabilizó del ataque mortal. También asesinaron a unos sacerdotes. Los fanáticos musulmanes no tienen piedad.

- Los cristianos, por lo tanto, ¿deben esconderse para practicar su fe en Siria o Irak?

- Los cristianos viven la fe día a día. A pesar de los ataques no tienen miedo, viven su fe verdaderamente. Donde está el ejército sirio existe la libertad religiosa, hay celebraciones cristianas, se celebra la Semana Santa. Donde está el Daesh, no. Pero nadie niega su cristianismo.

- ¿Usted ha padecido la violencia?

- Claro. Mi sobrino de 23 años fue asesinado por el Daesh con un coche bomba cuando salía de la universidad junto a cerca de 20 personas.

- ¿Qué soluciones propone?

- Tenemos que apoyar, ayudar y decir la verdad. Nadie habla de los derechos de las minorías que viven en esos países y aunque seamos minoría, somos hijos de esa tierra, hemos nacido ahí y Siria es la cuna del cristianismo. Y también es hora de decir la verdad, hay que dejar de vender armas a los delincuentes.

- ¿A quién se refiere?

- EEUU, Inglaterra y Francia son países que están detrás de los ataques en Siria, atacando a inocentes. Y debemos decirlo. Dicen que luchan contra el Daesh, pero no es así. Están detrás del grupo terrorista. No es casualidad que miembros del Daesh, que están en la mitad del desierto con sus coches y sus armas, reciban desde helicópteros de EE UU comida y bebida que en teoría está dirigida a los afectados por la guerra. Pero como por azar, donde lanzan esas ayudas hay combatientes del Daesh. Todo esto no es casualidad. Cada vez que el ejército sirio está atacando al Daesh, EEUU, Inglaterra y Francia hacen lo mismo con el ejército sirio.

- Continúe.

- Siria tiene mucho potencial e Irak también. Está el negocio del petróleo y el gas de por medio, hay muchos intereses. Hace 100 años dividieron Gran Siria en Irak, Líbano, Jordania, Siria y Palestina. A día de hoy quieren hacer otra división en estos países. Todo con el apoyo, por supuesto, de Arabia Saudí que paga el gasto del ejército de EEUU en la región. Los saudíes juegan un papel muy importante en este asunto, claro.

- Hábleme de él.

- El Daesh nació de Al Nusra, Al Nusra de Al Qaeda y Al Qaeda de los talibanes. Estos vienen de los salafistas, y los salafistas salieron de los wahabistas, de terroristas fanáticos… Es una cadena. La cuna de todos estos grupos está en Arabia Saudí. Todo tiene su origen allí y su relación empresarial con EEUU por el petróleo.

- Un vínculo empresarial que también tiene ese país con Europa.

- La gran solución está en dejar de vender armas al Daesh. Es algo que deben hacer EE UU, Francia e Inglaterra. Pero hay intereses de negocio compartidos como se comprobó en España hace un par de semana cuando el Gobierno de Pedro Sánchez decidió no adoptar medidas contra Arabia Saudí ni frenar la venta de armas al país. ¿Qué pasa? Los saudíes compran y el Daesh directamente no. Arabia Saudí paga y se las da al Daesh.

- ¿Cuál considera que es el objetivo para fomentar a estos grupos?

- Buscan el poder en la región, quieren ser los líderes de los países árabes. Y no dudan en utilizar la religión. Usan el islam que supuestamente defiende el Daesh en contra del cristianismo. Han fomentado la creación ideológica y económica de los terroristas.