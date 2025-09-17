Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lucia Saiz, representante de una familia de acogida de urgencia, la diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, y Maitane Carcamo, jefa de la Sección de Acogimiento Familiar y Adopción. Diputación de Gipuzkoa

39 familias responden al llamamiento de urgencia de la Diputación para la acogida de menores

En Gipuzkoa hay 85 menores tutelados por la Diputación, de los cuales 28 siguen a la espera de una hogar

Josu Collantes

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:13

Un total de 39 familias han respondido al llamamiento urgente de la Diputación de Gipuzkoa para acoger a menores tutelados, tras solicitar información en apenas ... una semana. La institución busca hogares de manera inmediata para 28 niños y niñas de entre 0 y 6 años que necesitaban una familia de acogida, y en apenas una semana ha recibido decenas de solicitudes de información sobre el proceso de acogida, reflejando una respuesta solidaria y comprometida por parte de la ciudadanía guipuzcoana.

