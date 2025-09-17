39 familias responden al llamamiento de urgencia de la Diputación para la acogida de menores

Un total de 39 familias han respondido al llamamiento urgente de la Diputación de Gipuzkoa para acoger a menores tutelados, tras solicitar información en apenas ... una semana. La institución busca hogares de manera inmediata para 28 niños y niñas de entre 0 y 6 años que necesitaban una familia de acogida, y en apenas una semana ha recibido decenas de solicitudes de información sobre el proceso de acogida, reflejando una respuesta solidaria y comprometida por parte de la ciudadanía guipuzcoana.

A pesar de la buena respuesta recibida por la ciudadanía, la portavoz foral, Irune Berasaluze, ha actualizado la situación sobre la necesidad de familias de acogida en Gipuzkoa y ha renovado el llamamiento a la ciudadanía. «En estos momentos se requieren 28 familias de acogida de urgencia: 10 para atender a niñas y niños de entre 0 y 3 años y 18 para menores de hasta 6 años», ha recordado Berasaluze. Actualmente, 85 niñas, niños y adolescentes en Gipuzkoa necesitan vivir en familia. En total, la Diputación tutela a 885 menores, de los cuales 556 residen en centros y 329 conviven con familias de acogida.

La portavoz ha destacado que el acogimiento familiar «es fundamental para garantizar el bienestar de estos menores en situación de vulnerabilidad». Asimismo ha afirmado que «no se trata de un camino sencillo, ya que conlleva dudas, retos y miedos, pero también aporta ilusión, valentía, compromiso y, sobre todo, mucho cariño». Añadió además que «abrir las puertas del hogar significa ofrecer afecto y estabilidad a quienes más lo necesitan, y refleja la capacidad solidaria y responsable de la comunidad guipuzcoana».

El objetivo del acogimiento es brindar bienestar y cariño, cubriendo las necesidades emocionales, físicas y sociales de los menores. Se trata de un acto altruista de integración temporal, que respeta la historia y circunstancias de cada niño o niña y que, siempre que sea beneficioso para ellos, permite mantener el vínculo con su familia de origen. Es importante recordar que la acogida no es adopción, ni un paso previo a ella, sino una medida de protección adaptada a cada situación.

En Gipuzkoa, el acogimiento familiar se organiza en tres modalidades: urgente, de hasta seis meses, para casos que requieren intervención inmediata; temporal, de hasta dos años, pensada para menores cuya familia de origen tiene posibilidades de recuperación; y permanente, cuando no se prevé el regreso al hogar a corto plazo. Las personas interesadas en informarse sobre el proceso pueden hacerlo llamando al 682 554 433 o consultando la página web www.gipuzkoa.eus, según recordó Berasaluze.