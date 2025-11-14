Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varias familias con sus hijos, alumnos de Aspace Gipuzkoa, durante una concentración este septiembre. Gorka Estrada.

Familias de Aspace piden revisar el calendario escolar para sus hijos con necesidades especiales

Reclaman una revisión del Decreto de Educación que se adecue a las necesidades socioeducativas y sanitarias de sus hijos tras la reducción de los 213 días lectivos a 180

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:30

Familias de Aspace Gipuzkoa han comparecido este viernes en el Parlamento Vasco para exigir una solución ante la reducción de jornadas lectivas que dejan a 96 niños «grandes dependientes y con pluridiscapacidad» sin 33 días de clase. Además, el «recorte» no es solo de los días lectivos, también del servicio de transporte, que se ha pasado de 213 días a 180, lo que imposibilita a muchas de estas familias a trasladar a sus menores en vehículos específicos para transportar las sillas de ruedas.

Miembros de la AMPA de la asociación guipuzcoana han pedido «cambios reales» porque «no podemos seguir siendo invisibles. Nuestros hijos e hijas son ciudadanos de pleno derecho pero la realidad es que no encajan en ningún lugar. ¿Eso es inclusión», han cuestionado dos familiares en referencia a este «recorte» que deja a sus hijos «desamparados».

Este verano, Aspace Gipuzkoa comunicó a las familias que como consecuencia de una negociación laboral con los trabajadores se reducía 33 días el servicio con el «impacto» que supone para estos chavales «en cuanto a su calidad de vida, aislamiento social o sobrecarga familiar. Nos dedicamos todos los días a su cuidado, es una dedicación plena y que hacemos por amor pero nos está costando la salud».

Por otro ello solicitan una revisión del Decreto de Educación que reconozca las necesidades socioeducativas y sanitarias y adecue el calendario escolar a los «tiempos diferentes» que requieren sus hijos . «Estamos hablando del derecho a la educación de los niños», han recalcado.

En este sentido, han detallado los contactos que han tenido hasta ahora con Educación para conocer la razón por la que se han producido esa «reducción» y según han comentado, «lo que se ha hecho es equiparar el calendario escolar al del resto de los centros educativos, que es de 180 días». A este respecto han trasladado la posibilidad de tener un calendario escolar diferenciado de 213 días para estos niños pluridiscapacitados y grandes dependientes.

Por su parte, la parlamentaria del PNV, Marijo Etxegoien, ha precisado que «no ha habido una reducción sino que se ha adaptado a la ley y lo que había era algo excepcional» a lo que las familiares de Aspace le han respondido con contundencia que «se ha aplicado la ley pero ha generado un perjuicio, y si perjudica, quizá necesite una revisión porque no ha sido redactada pensando en nuestros hijos».

Sobre el nuevo recurso en el que trabaja la Diputación de Gipuzkoa para cubrir esos 33 días, han mostrado cierta reticencia ya que este servicio «va a ser asistencial y nosotros teníamos un servicio educativo, asistencial y sociosanitario. Sabemos que va a haber un servicio pero desconocemos los ratios, ni los profesionales» que van a integrarlo.

