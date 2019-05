Familiares de usuarios de residencias de mayores entregan un documento a Maite Peña En el texto piden a la Diputación que «haga todo lo que esté en sus manos para la resolución del conflicto» MACARENA TEJADA Martes, 7 mayo 2019, 13:00

Familiares de usuarios de residencias de mayores de han reunido en la mañana del martes para hacer entrega de un documento firmado a la diputada de Política Social, Maite Peña. En este texto piden a la Diputada, entre otras cosas, que «haga todo lo que esté en sus manos para la resolución del conflicto», haciendo referencia a la huelga de las trabajadoras.

Mientras se soluciona esto, exigen que no se abone a las empresas la parte correspondiente por el servicio que no dan y se les restituya a los residentes «de igual manera» la parte proporcional del servicio no prestado durante dicha huelga.