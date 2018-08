La familia de Irun, a la espera del mandato para abandonar el piso de emergencia Yasory Adames, en una foto reciente. Yasory Adames y sus cuatro hijos no recibieron ayer ninguna notificación de los servicios sociales para trasladarse a una pensión IÑIGO MORONDO IRUN. Miércoles, 1 agosto 2018, 06:35

Yasory Adames tenía el día de ayer como plazo para abandonar el piso de emergencia social del Ayuntamiento de Irun en el que reside desde hace más de medio año con su hijo y sus tres hijas, una de ellas, la mayor, con una discapacidad del 95%. Yasory ha superado los límites que el protocolo de los servicios municipales de Irun establecen para el uso de este tipo de viviendas, pero entiende que la solución que el consistorio le ofrece, una habitación en una pensión, no es adecuada para una familia de cinco miembros como la suya.

Por eso, decidió no abandonar ayer el que ha sido su hogar durante estos últimos meses. «Si no viene nadie a decirme que salga y a acompañarme a donde tenga que ir yo no voy a salir. Como hoy es festivo, parece que nadie, ningún técnico, ninguna trabajadora social va a venir, así que de momento, me quedo aquí con mis hijos», aseguraba ayer esta mujer, nacida en la República Dominicana pero que lleva en Irun más de 16 años. «Me imagino que mañana (por hoy), ya no podré evitarlo».

Yasory trabaja como ayudante de cocina a tiempo parcial con una nómina de «266 euros. Si vamos a una pensión que no tiene cocina ¿dónde comemos mis hijos y yo?», se pregunta. «Con ese sueldo no podemos comer fuera todos los días». Con el acompañamiento de los servicios sociales municipales está intentando reactivar el cobro de la Renta de Garantía de Ingresos como complemento a su sueldo, algo que hace unos meses llegó a percibir hasta que «me la quitaron por un problema con el papeleo cuando se me terminó el contrato». También espera completar el procedimiento para que su expareja le haga llegar una pensión por la manutención de los dos hijos que tienen en común.