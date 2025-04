«Nos hace falta poder vender lo que recogemos de la huerta» dicen los baserritarras de Gipuzkoa ante el coronavirus

«Nos hace falta poder vender lo que recogemos de la huerta» La «inquietud» se adueña del sector primario de Gipuzkoa. Dentro de lo malo no es la 'temporada alta' para los productos de la huerta, pero sí para vender plantas de hortaliza

Ane Urdangarin Donostia Jueves, 26 de marzo 2020, 13:55 Comenta Compartir

Como el resto de sectores, el primario vive con mucha «incertidumbre e inquietud» estos días marcados por las incógnitas sobre lo que nos deparará el estado de alarma decretado por la expansión del coronavirus. Arantxa Zurutuza es una de la decena de baserritarras que siguen acudiendo al mercado de los miércoles de Ordizia. Lleva cerca de tres décadas asistiendo fielmente a esta cita con los productos de la huerta de su caserío Goiko-Etxeberri de Arama, y la experiencia de las últimas semanas le está resultando «algo rara», primero en la propia plaza mayor, y esta semana en el frontón, a donde el Ayuntamiento trasladó la cita centenaria para poder extremar ún más las medidas de seguridad.

Porque nunca se ha visto una feria tan atípica, con entrada regulada al recinto, un úncio comprador por familia, un solo vendedor, distancia mínima entre puesto y puesto, uso de guantes, desinfección de manos entre una compra y otra... Tampoco ha podido exponer sus puerros, berzas o acelgas en la mesa delantera, como siempre. Estaban a su espalda y el expositor frontal se mantuvo vacío para que el comprador recogiese la compra.

Las ventas han sido «bien» con lo bien que pueden ir teniendo en cuenta las circunstancias, con menos público y mayor distancia. Una feria más fría en la que los compradores no pueden andar entre puestos libremente. Sea como fuere, los baserritarras que acuden con los productos de su huerta están sobrellevando como pueden estos días de cuarentena para la población. Lo importante es que se den las condiciones de seguir despachando su producción, dicen, «que haya posibilidades de vender lo que recogemos de la huerta. Porque con la limitación de la movilidad...». Y las cosas cada se están poniendo más difíciles, con la suspensión de las ferias.

Dentro de lo malo, se puede decir que el fin del invierno es 'temporada baja' para la huerta, «porque si esto llega a pasar en agosto con todo lo que suele haber... Ni me lo quiero imaginar».

Pablo Alberdi lleva varias décadas informando semanalmente acerca del mercado de Tolosa, que el anterior sábado se suspendió a última hora, y recuerda que el hecho de que el del la huerta sea una producción estacionaria, temporal, obliga a «sacar y vender lo cosechado» cuando toca. «Quizás puedes mantenerlo algo más antes de recogerlo», pero a costa de obtener, por ejemplo, un producto más rudo.

Al igual que en otros comercios o actividades industriales, «los baserritarras planifican un año productivo con sus distintos estadios, y ahora toda esta planificación está en el aire», subraya Alberdi. Porque quizás se pueden variar un poco los ritmos de producción, «pero luego hay que tener cómo vender» lo obtenido.

Los mayores problemas los tienen quienes se dedican a las plantas de hortaliza. Es época de empezar a plantarlas, arranca su temporada alta, y si no tienen donde venderlas... Esther Illarramendi, Iguategi Etxe, es una de las productoras con mayor bagaje en este campo. Desde su caserío de Ibarra han salido durante décadas y salen las plantas de las que luego se recogerán cebollas, tomates, puerros... De todo. Suelen vender en distintos mercados. La semana pasada no pudieron hacerlo en Tolosa porque se suspendió, y el miércoles en Ordizia solo pudieron vender verduras de su huerta, «porque nos dijeron que no podíamos llevar plantas. Y en cambio si hubo quien las llevó y las vendió», se queja. Este jueves tienen previsto ir a Hernani, «donde sí podemos llevar plantas».

Desde Iguategi piden que se solucione esta disparidad de criterios y que todos tengan las mismas oportunidades, máxime cuando en plena tempora dalta se están suspendiendo ferias y, en las que se mantienen, la afluencia no es la misma.