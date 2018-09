Un fallo en Telefónica deja sin línea fija e internet a miles de guipuzcoanos El corte se produjo durante unos trabajos de mantenimiento en un centro de Donostia y se prolongó por espacio de dos horas DV Martes, 18 septiembre 2018, 21:29

Un fallo en la línea de la compañía Telefónica dejó este martes sin red fija a miles de usuarios en Gipuzkoa a los que también privó del uso de internet.

Fuentes de la compañía indicaron que el fallo se produjo en el transcurso de la madrugada, durante unos trabajos de mantenimiento que se acometían en el centro existente en el barrio donostiarra de Amara. En un momento dado y en circunstancias que no fueron precisadas, se produjo un corte que dejó sin servicio a clientes de la red fija, pero no a los abonados de la telefonía móvil.

El corte se prolongó por espacio de unas dos horas, precisaron las mismas fuentes, tras lo cual se restableció la normalidad.

El fallo dejó momentáneamente sin servicio de internet a miles de usuarios, aunque al producirse en horas nocturnas, la afección fue menor. No obstante, a primera hora de la mañana, la prestación no estaba a pleno funcionamiento y muchos usuarios que operan con Movistar no tenían línea para navegar por internet. A esas horas tampoco era posible el empleo de wifi, aunque sí era posible la navegación mediante los móviles.

Desde la compañía Telefónica indicaron que el fallo solo afectó a la zona de Donostia, aunque abonados del Goierri y de Irun indican haber tenido también interrupciones en la línea.