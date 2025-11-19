Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe

El accidente del progenitor de Joseba Aldabe se produjo en Igantzi

DV

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Un hombre de 67 años perdió la vida ayer tras sufrir un accidente en el tractor en el que trabajaba el campo en Igantzi ( ... Navarra). El vehículo volcó y el baserritarra quedó atrapado. El suceso se produjo a las 14.08 horas en la zona de Bordako Soroa. Los equipos de rescate trasladaron con vida al accidentado al Hospital Universitario de Navarra, donde el varón acabó falleciendo. La víctima es el padre del pelotari de Aspe Joseba Aldabe.

