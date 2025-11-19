Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe

Un hombre de 67 años perdió la vida ayer tras sufrir un accidente en el tractor en el que trabajaba el campo en Igantzi ( ... Navarra). El vehículo volcó y el baserritarra quedó atrapado. El suceso se produjo a las 14.08 horas en la zona de Bordako Soroa. Los equipos de rescate trasladaron con vida al accidentado al Hospital Universitario de Navarra, donde el varón acabó falleciendo. La víctima es el padre del pelotari de Aspe Joseba Aldabe.

Hasta el lugar del accidente se movilizaron los bomberos de Oronoz, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (para situaciones críticas), otra de Soporte Vital Básico, un helicóptero medicalizado, así como patrullas de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

El equipo sanitario atendió en un primer momento al herido en el mismo lugar del suceso. Posteriormente, se inició su traslado en una ambulancia de soporte básico, desde la cual se transbordó al varón a un helicóptero medicalizado, que le trasladó al Hospital Universitario de Navarra, donde ingresó con politraumatismos de los que no pudo recuperarse.

No es el primer accidente grave con un tractor en Navarra este año. En junio, un hombre de 60 años resultó herido grave tras sufrir también un accidente con el tractor que conducía por un campo en Ihaben, en el término municipal de Basaburua.

El siniestro se produjo cuando volcó el tractor en el que circulaba la víctima, que en ese caso no quedó atrapado por el vehículo y también sue trasladada al Hospital Universitario de Navarra.