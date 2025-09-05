Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un agente de la Ertzaintza fotografía la moto y el coche, claramente dañado en la parte derecha, afectados en el accidente en Deba. Morquecho

Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba

El siniestro tuvo lugar en la N-634 el pasado jueves y obligó a cortar la vía en ambos sentidos

I.G.

San Sebastián

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:13

Las carreteras de Gipuzkoa han sumado un fallecido más en 2025. Y es que el motorista que resultó herido grave en la N-634 a la altura de Deba hace una semana no ha podido recuperarse de las lesiones sufridas en el accidente y ha perdido la vida este viernes.

El accidente tuvo lugar el pasado jueves, 28 de agosto, después de que a primera hora de la tarde una moto y un turismo colisionaran a la altura de Deba. Como consecuencia del impacto, el motorista sufrió diversas heridas de carácter grave, de ahí que una ambulancia acudió al lugar del siniestro para proceder a su traslado al Hospital Donostia. Ocho días después, el motorista -natural de Eibar- no ha podido recuperarse de las heridas y ha fallecido.

Al fallecimiento de este motorista hay que añadir el registrado hace varias semanas, cuando el pasado 16 de julio otro joven, cuyo nombre responde a las iniciales A.S.J., resultó herido de gravedad en un accidente de tráfico que tuvo lugar a las 6.30 horas, cuando circulaba por la N-638.

En un momento dado, y por causas que se desconocen, el motorista perdió el control de su vehículo y se salió de la calzada a la altura del aeropuerto de Hondarribia. Como consecuencia del siniestro, el joven sufrió graves heridas, con lo que fue trasladado al Hospital Donostia para ser atendido. Tres semanas después, el pasado 15 de agosto, el motorista, vecino de Irun, murió en el hospital.

