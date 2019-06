Fallece un hombre de 85 años tras caer con su coche por un terraplén en Añorga El coche fúnebre, en la entrada de Cementos Rezola, donde cayó el coche del hombre de 85 años fallecido. / MICHELENA El todoterreno que conducía la víctima se salió de una carretera particular y terminó en las instalaciones de Cementos Rezola EL DIARIO VASCO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 19 junio 2019, 06:33

Un hombre de 85 años, vecino de Donostia, falleció ayer tras precipitarse con un todoterreno por una ladera de veinte metros de altura en una de las carreteras secundarias traseras de la empresa Cementos Rezola, en el barrio donostiarra de Añorga. Los hechos se produjeron hacia las siete de la tarde, cuando el hombre, que viajaba solo en un vehículo marca Nissan Terrano, se salió de la carretera por causas que todavía se desconocen y volcó en la llamada avenida de Añorga, alguna de cuyas pistas discurre por el recinto interno de la empresa guipuzcoana. Desde la cementera, no obstante, aclararon que no se trata de ningún trabajador y que el siniestro no tuvo nada que ver con la labor en ella realizada.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Municipal, la Ertzaintza y varias dotaciones de bomberos, así como varias ambulancias. Los servicios de emergencias trabajaron hasta cerca de las nueve y media de la noche por recuperar el cuerpo, que tras el siniestro quedó atrapado en el interior del vehículo.Un vehículo de la funeraria se acercó hasta el lugar para recogerlo. La Guardia Municipal investiga las circunstacias del accidente y la autopsia que se le practicará determinará las causas del fallecimiento, si fue por alguna dolencia previa o fruto del impacto.

La zona en la que sucedió el accidente es una carretera de acceso privado. Según confirmaron fuentes de la misma empresa, el todoterreno cayó al recinto que pertenece a la empresa desde una carretera anexa a esta, y remarcaron que el siniestro era ajeno a la actividad en la cementera. Igualmente negaron que se tratase de algún empleado de Rezola, dado que los servicios de emergencia tuvieron que acceder al recinto para rescatar el cuerpo del hombre fallecido.

Seis víctimas mortales más

Con este último siniestro, en lo que va de año son siete las personas que han perdido la vida en la carretera, cuatro de ellos motoristas. El 17 de enero se produjo el primer accidente mortal del año en Gipuzkoa. Un vecino de Zarautz falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas en un siniestro que tuvo lugar en Orio, en la autopista AP-8, dirección Donostia. Un camión y un turismo de la marca Xsara y de matrícula San Sebastián colisionaron por alcance a la altura de Orio. Tras el impacto, el camión se salió de la calzada y posteriormente volcó, perdiendo la carga que transportaba.

El segundo siniestro mortal se produjo el 29 de enero. En ese accidente, un hombre de 63 años murió después de que su vehículo cayese al río Oria a la altura de la ermita de San Bartolomé en Ordizia.

La Guardia Municipal investiga el siniestro, en el que el vehículo se precipitó 20 metros

En lo que va de año han fallecido siete personas, cuatro motoristas, en accidentes en Gipuzkoa

A estas dos víctimas mortales por accidentes de coche hay que sumar los cuatro motoristas que han perdido la vida en lo que va de año. El último fallecido fue un joven de 36 años de Aretxabaleta, natural de Zamora. El siniestro se produjo en Leintz-Gatzaga el pasado día 7. Tras el impacto, el conductor del vehículo con el que chocó se dio a la fuga, aunque fue detenido poco después y dio positivo en los test de alcohol y drogas. Tres meses antes, el 2 de marzo, en una de las entradas a Lasarte-Oria desde la N-I, otro vecino de Usurbil de 65 años falleció como consecuencia del choque en el que se vieron implicados tres vehículos, dos motos y una furgoneta.

El 20 de febrero otro hombre de 74 años perdió la vida tras colisionar la moto que conducía contra una furgoneta frigorífico en el barrio donostiarra de Aiete. Y el 9 de ese mismo mes, otro motorista, vecino de Ermua de 35 años, falleció tras un choque frontal en la N-634 en Deba, en la subida al alto de Itziar.