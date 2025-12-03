Los extranjeros representan ya uno de cada siete vecinos de Gipuzkoa La población foránea aumenta un 30% en los últimos cuatro años y supera por primera vez el umbral de los 100.000 residentes

Aitor Ansa San Sebastián Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:02 Comenta Compartir

Nacen cada vez menos guipuzcoanos pero aún así el territorio sigue ganando población. ¿La razón? El incremento constante de ciudadanos nacidos en el extranjero que deciden asentarse en Gipuzkoa y que representan ya uno de cada siete habitantes. Es la principal conclusión que se extrae del censo anual de población publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que refleja una evolución demográfica desde 2021, cuando el peso de la población foránea era del 12%, hasta 2025, cuando el volumen de estas personas ha aumentado hasta el 14%. Este fenómeno, que atenúa la caída de residentes autóctonos, permite a Gipuzkoa alcanzar un nuevo techo de población, hasta alcanzar los 735.174, un 1,5% más que hace cuatro ejercicios, de los cuales 101.979 han nacido fuera de nuestras fronteras.

En un análisis más pormenorizado, la mayoría de municipios guipuzcoanos presentan un balance positivo en cuanto a población se refiere. Concretamente, el 70% de las 88 localidades del territorio cuenta ahora con más vecinos que los que tenían censados en el año 2021. En cifras absolutas son 27 los municipios que han visto menguado su número de habitantes, con Bergara (-146), Ibarra (-120) y Andoain (-113) a la cabeza. En el lado opuesto, Donostia (1.615), Irun (839), Astigarraga (640) y Lasarte-Oria (570) son las localidades que más residentes han ganado en ese tiempo. Se da la curiosidad, por ejemplo, que Beliarrain mantiene la misma cifra de vecinos que tenía hace cuatro años, 152 según la estadística del INE.

Gipuzkoa sigue registrando una cifra cada vez más baja de nacimientos que no compensa el número de fallecidos en el territorio. Sin embargo, la población guipuzcoana sigue al alza gracias a la llegada constante de nuevos habitantes llegados desde el extranjero. Desde 2021 el territorio ha perdido 16.032 vecinos autóctonos, pasando de 647.202 a 631.170 personas, mientras que la población extranjera ha aumentado en 23.673 residentes, de los 78.306 hace cuatro ejercicios a superar el umbral de los 100.000 y alcanzar los 101.979, un 30% más. Es decir, la llegada de foráneos al territorio desde la pandemia es el equivalente a un municipio de un tamaño similar al de Zarautz y mayor que el de Tolosa o Arrasate.

¿Y dónde se asientan estas personas? Cuantitativamente, Donostia es la localidad que acoge un mayor número de habitantes nacidos fuera de nuestras fronteras, casi 30.000 personas, algo lógico teniendo en cuenta que la capital guipuzcoana es, como no podía ser de otra forma, el municipio más habitado de Gipuzkoa, con alrededor de 190.000 vecinos. Esto hace que los foráneos representen un 15% del censo total de San Sebastián.

Proporcionalmente, Ordizia encabeza la lista de municipios guipuzcoanos donde la presencia de personas extranjeras es mayor. Uno de cada cinco habitantes de la localidad goierritarra ha nacido en otro país, concretamente 2.344 de los 10.792 residentes de la villa. Le sigue de cerca Itsasondo, con un 18,6% del censo de origen foráneo (128 de 688 vecinos).

Los datos del INE constatan que 79 de los municipios del territorio han ganado población extranjera en los últimos cuatro años en mayor o menor medida, con curiosidades como la de Orexa, donde a comienzos de este ejercicio no había censada ninguna persona foránea entre las 103 censadas en el municipio de Tolosaldea.

Temas

INE

