Los niños utilizan los pisones para hacer zumo de manzana. Fernando de la Hera

«Exprimir el zumo en familia es muy divertido»

Vida en un baserri ·

Padres y niños disfrutaron ayer del taller de zumo de manzana en el caserío Igartubeitia de Ezkio, que organiza este tipo de actividades en verano

Aimar Perez

Ezkio

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:08

Con los pisones en mano y al ritmo de 'Sagarra jo', los más pequeños aplastan la reciente cosecha con la ilusión de exprimir su primer ... zumo de manzana. Lo hacen en el caserío Igartubeitia de Ezkio a la vieja usanza, utilizando los métodos propios del siglo XVI. El hernaniarra Mikel Aristregi disfruta de la experiencia junto a su hijo Sustrai. «Es una experiencia maravillosa y un plan diferente muy interesante», afirma el padre, quien también admite divertirse con el taller.

