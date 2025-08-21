«Exprimir el zumo en familia es muy divertido»

Con los pisones en mano y al ritmo de 'Sagarra jo', los más pequeños aplastan la reciente cosecha con la ilusión de exprimir su primer ... zumo de manzana. Lo hacen en el caserío Igartubeitia de Ezkio a la vieja usanza, utilizando los métodos propios del siglo XVI. El hernaniarra Mikel Aristregi disfruta de la experiencia junto a su hijo Sustrai. «Es una experiencia maravillosa y un plan diferente muy interesante», afirma el padre, quien también admite divertirse con el taller.

No es la primera ni la segunda ocasión en la que Mikel va al baserri, donde suele visitar del museo. «Ni me acuerdo de la primera vez que vine, y cada vez que lo hago me parece más interesante». Esta vez, coincidiendo con que se organizaba el taller de zumo, acudió con unos amigos catalanes. «Al enterarnos de que además había esta actividad, no lo dudamos», remarca. Sustrai se mostraba emocionado por exprimir el zumo, aunque admite que «no podría hacer el trabajo de baserritarra porque me cansaría mucho».

Ibai y Ekain Azpiroz son dos hermanos de 7 y 4 años. Tras la visita guiada por el caserío, durante la que el mayor puso de manifiesto sus inquietudes sobre el estilo de vida de los vascos que habitaron el baserri en el siglo XVI, ambos pudieron exprimir las manzanas por primera vez. «Después de haber llenado varias jarras quería seguir pisando manzanas, pero ya no quedaban», lamentaba Ibai, quien admitía haber disfrutado la visita guiada tanto como el taller. Ekain pedía volver a hacer un a actividad similar, porque la experiencia «ha sido muy divertida».

Zuriñe Zubeldia deseaba hacer un plan diferente con sus hijas. Tras consultarlo con ChatGPT, la Inteligencia Artificial le recomendó este sitio, al que acudió junto a su pareja, Sergio Etxebeste. Si bien controlar a sus hijas durante la visita guiada fue laborioso, esta vecina de Oiartzun admitía que la interactividad que ofrece la creación de zumo de manzana es «muy interesante para las niñas. Y exprimir en familia es muy divertido».

No todos los participantes acudieron con niños. Y es que el caserío esconde muchas curiosidades que resultan atractivas para todo tipo de público. Como Mari Carmen, de Palma de Mallorca, que está en Gipuzkoa de vacaciones y se quedó «asombrada con lo interesante que es la historia y las costumbres del baserri».