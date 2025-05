La explicación al apagón nocturno del martes en Donostia Iberdrola ha suspendido todos los cortes de suministro programados desde el apagón, pero no el que afectó a algunos vecinos de Donostia la noche del martes

En las horas posteriores al apagón, algún punto ha podido quedarse sin luz tras haber recuperado inicialmente la corriente eléctrica. El profesor de Mondragon Unibertsitatea Eneko Unamuno explica que «puede ocurrir que cuando se está restaurando la red, intentas levantar una zona con mucha carga o no tan bien sincronizada y provoca el efecto de tumbar otra parte del sistema».

Unamuno subraya que «rearmar el sistema es súper complejo. No se puede levantar todo de golpe. En una red eléctrica todos seguimos conectados aunque se vaya la luz. Así, cuando tratas de levantar el sistema, tienes que soportar la carga de todos. Se va restaurando por segmentos, como una especie de puzle. Y hay protocolos para ello. Hay mecanismos para coordinar generadores, consumidores, el propio mercado... El operador de la red de transporte se tiene que coordinar con otros operadores de otros países y se tiene que coordinar con operadores de la red de distribución, como el Iberdrola de turno. Es como una gran orquesta que se tiene que poner de acuerdo».

Ante la dificultad de la operación, Mikel Amundarain, director genera del EVE, ha querido «poner en valor el trabajo realizado por las compañías eléctricas gestoras de la red en la recuperación de la misma, ya que Euskadi lo pudo hacer de manera diligente como se nos ha reconocido desde el Ministerio».

Sin embargo, el corte de luz que sufrieron algunos vecinos de Donostia la noche del martes no tuvo que ver con el apagón. Iberdrola había suspendido todos los cortes programados de antemano con motivo de distintas reparaciones para no ahondar en la confusión de la ciudadanía, pero no anuló este corte concreto al tratarse de la reparación de un importante transformador. Según la operadora, los vecinos estaban debidamente informados de una interrupción de unos pocos minutos.

Otra causa de apagón puntual pueden ser, precisamente «las averías en algún equipo tras la incidencia del lunes», remata Unamuno.