Expertos internacionales abordarán en Azpeitia los retos de las lenguas minorizadas

El profesor irlandés Conchúr Ó Giollagáin será uno de los invitados de honor en unas jornadas que abrirá un vídeo del lingüista Mikel Zalbide

G. L.

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

El teatro Soreasu de Azpeitia acogerá el jueves y viernes la conferencia internacional sobre la influencia de los llamados 'arnasguneak' (zonas de alta densidad de hablantes de un idioma) en las lenguas minorizadas. Expertos de diferentes países se alternarán con analistas de la situación del euskera a lo largo de un amplio programa dividido en dos jornadas. Ponentes de prestigio aludirán a los casos de Irlanda, Gales, Frisia (Países Bajos), Escocia, Cataluña, Tirol del sur (Italia) o Voivodina (Serbia).

El lingüista donostiarra y miembro de Euskaltzaindia Mikel Zalbide centrará primeramente, a través de un vídeo, el concepto de 'arnasgune' el jueves por la mañana antes de que tome la palabra uno de los invitados de honor, el profesor irlandés Conchúr Ó Giollagáin, de la Universidad de las Tierras Altas e Islas de Escocia. La sociolingüista galesa Elin Haf Gruffydd Jones expondrá las circunstancias de su idioma natal mientras que Étienne Lemyre abordará la transmisión de idiomas en Canadá. Asier Basurto (Soziolinguistika Klusterra), Garikoitz Goikoetxea (Ayuntamiento de Tolosa) y la crítica literaria Iratxe Retolaza pondrán el toque autóctono al primer día. El viernes, investigadores de la Universidad de Bangor, del norte de Gales, y representantes del Gobierno de Voivodina aportarán el componente internacional a un evento que ha logrado parte de su financiación de fondos europeos por su aportación al multilingüismo y la multiculturalidad. Iñaki Iurrebaso incidirá en la estrategia vasca.

