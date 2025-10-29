Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Expertos defienden hoy en Donostia la justicia restaurativa para reparar el daño a la víctima

El VI Foro Jurídico de Gipuzkoa, que se celebra en Tabakalera, aborda este modelo en el que víctima y agresor tratan de resolver un conflicto

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Víctima y agresor tratan de solucionar un conflicto que ha llegado a los juzgados. Se sientan en una misma sala, con la ayuda de una ... profesional que facilita ese encuentro –siempre de manera voluntaria y previa decisión judicial–, dialogan e intentan solventar el problema que les había llevado hasta los tribunales. Este modelo se llama justicia restaurativa, una vía complementaria al desempeño judicial que está cobrando fuerza en Euskadi y que el Gobierno Vasco pretende seguir impulsando.

