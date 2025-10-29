Expertos defienden hoy en Donostia la justicia restaurativa para reparar el daño a la víctima

Víctima y agresor tratan de solucionar un conflicto que ha llegado a los juzgados. Se sientan en una misma sala, con la ayuda de una ... profesional que facilita ese encuentro –siempre de manera voluntaria y previa decisión judicial–, dialogan e intentan solventar el problema que les había llevado hasta los tribunales. Este modelo se llama justicia restaurativa, una vía complementaria al desempeño judicial que está cobrando fuerza en Euskadi y que el Gobierno Vasco pretende seguir impulsando.

El VI Foro Jurídico de Gipuzkoa aborda esta tarde en Tabakalera cómo reparar el daño a la víctima a través de estos procesos. La jornada, organizada por EL DIARIO VASCO, está promovida por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco y contará con expertos juristas y del servicio de mediación y atención a la víctima. A la jornada –bajo inscripción previa– asistirá la consejera María Jesús San José; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana; y la fiscal superior, Carmén Adán.

VI foro jurídico Jornada. 'Justicia restaurativa. Cómo reparar el daño cuando se comete un delito'.

Lugar. Hoy, en la sala de cine de Tabakalera, 16.00 horas.

Programa. Organizado por DV y promovido por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, la jornada abordará un caso real de un conflicto entre dos familias y habrá también una mesa de debate.

Moderado por la periodista Aiende S. Jiménez, el foro expondrá un caso real para subrayar la importancia que cobra también la comunidad para apoyar la resolución de conflictos, como pueden ser delitos de lesiones leves entre dos personas por una pelea, por ejemplo, o en un conflicto entre vecinos, pero también en agresiones más graves. Elisabeth Garmendia Loyarte, facilitadora del servicio de Justicia Restaurativa intrajudicial del Gobierno Vasco, explicará cómo es su trabajo. A continuación, expertos juristas aclararán dudas. Además de Subijana, estarán María Aragón, vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa; Nacho Martínez, coordinador del Servicio de Justicia Restaurativa del Gobierno Vasco; y Lourdes Lorente, coordinadora del Servicio de Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco. La magistrada y asesora de Instituciones Penitenciarias Inés Soria moderará el debate.