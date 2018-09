Exigen más información tras hallarse larvas de mosquito tigre en Donostia Un grupo de caravanistas charla en el parking de Berio. Aseguran que no han sido avisados de la presencia del mosquito. / FOTOS P. MARTÍNEZ El insecto se detectó en el parking de caravanas de Berio. Los vecinos se quejan de la insalubridad del lugar y los caravanistas creen que es un bulo para echarles A. S. JIMÉNEZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 23 septiembre 2018, 08:20

El mosquito tigre, una especie invasora que puede transmitir enfermedades como el dengue o la chikungunya, revolotea desde hace días por el barrio donostiarra de Berio. El Ayuntamiento de la capital guipuzcoana informó el pasado viernes de la localización de huevos de este insecto en el parking de autocaravanas de la calle Estornes, dentro de un recipiente con agua colocado por el servicio municipal de Salud Pública precisamente para la detección de este mosquito. Ante este descubrimiento, el consistorio se ha visto obligado a tomar medidas, y el lunes empezará a fumigar el parking. Pero ayer muchos vecinos y caravanistas desconocían este punto.

En algunos portales del paseo de Berio se podían observar comunicaciones municipales informando sobre la aparición del mosquito tigre. El Ayuntamiento señala en ellas que se llevará a cabo una fumigación mañana a primeras horas de la noche, y que posteriormente se realizarán otros dos tratamientos que serán comunicados previamente a los vecinos. «En mi portal no he visto nada, no tenía ni idea de que habían encontrado el mosquito», aseguraba Juncal Garate, vecina de uno de los bloques contiguos al párking de autocaravanas. «Pero no me extraña», añade la donostiarra. «¿Mosquitos tigre? Leones nos van a salir aquí si siguen sin limpiar ni acondicionar la zona. Por mucho que lo pedimos, todo está absolutamente dejado», se queja.

Se refiere tanto al parking de autocaravanas como al aparcamiento contiguo, propiedad de las universidades, «donde han crecido zarzas y podemos coger hasta moras», afirma Garate. «Llevamos todo el verano denunciando que aquí hay un problema sanitario», asegura Ana Paz, otra vecina del paseo de Berio cuya vivienda da al párking donde se ha detectado el mosquito tigre. «Los vecinos tenemos que pagar ahora la negligencia del Ayuntamiento, que permite a las caravanas estar aquí sin ningún control de salubridad», constata. Ambas vecinas denuncian que los caravanistas hacen sus necesidades en las zonas verdes contiguas a sus casas y vierten las aguas residuales de sus vehículos en las alcantarillas. Consideran «que no es una zona idónea para un párking de estas características. Debería estar en una zona más alejada y acondicionada, con baños, duchas y otros servicios».

«¿Mosquitos tigre? Leones nos van a salir de aquí si siguen sin limpiar la zona como es debido» JUNCAL GARATE, VECINA DE BERIO

«Los caravanistas nunca somos bienvenidos porque tenemos la mala fama de que somos guarros» JUAN ANTONIO, CARAVANISTA

«Es cierto que deberían regular el tema de las autocaravanas y habilitar una zona más grande, porque en verano acampan en todo el barrio», afirman Mikel Martín y Belén Soler, que también desconocían la presencia del mosquito tigre en el barrio. «Lo cierto es que en los últimos días hemos tenido muchos mosquitos en casa», recordaban. En el otro lado están los caravanistas que aparcan en Berio, que ayer se mostraban indignados ante la falta de información del Ayuntamiento. «Han colocado un cartel en el que nos prohiben aparcar desde el lunes, pero no sabíamos por qué. Si hay un mosquito que puede ser peligroso deberían avisarnos, ¿no?», decía Evangelino junto a su vehículo. Ellos creen que se trata de un bulo para poder echarles del lugar. «Nunca somos bienvenidos. Existe una fobia, una mala fama de que somos guarros y sucios. Puede que algunos se comporten mal, pero la mayoría somos gente decente», se defienden.