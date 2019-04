Exigen a la UPV que no contrate a un profesor denunciado por acoso sexual El colectivo Ikasle Ekintza asegura que sobre el investigador italiano Emanuele Castano pesa una denuncia por acoso sexual por parte de una alumna de Nueva York EL DIARIO VASCO Miércoles, 17 abril 2019, 18:33

El colectivo estudiantil Ikasle Ekintza ha exigido este miércoles a la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) que no contrate al investigador italiano Emanuele Castano, sobre quien pesa una denuncia por acoso sexual por parte de una alumna de The New School de Nueva York.

El Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento ha iniciado el trámite para la contratación de este doctor. Sin embargo la UPV-EHU ha alclarado en un comunicado que este hecho «en modo alguno supone una aprobación por parte de la institución».

Ikasle Ekintza sostiene, en una nota de prensa, que la contratación de este profesor, si finalmente se materializa, correrá a cuenta de Ikerbasque en un 60 %, mientras que el otro 40 % lo asumirá el grupo de investigación «Psicología Social CCE. Cultura, cognición y emoción».

Emanuele Castano fue denunciado en 2017 por acoso sexual por una alumna de The New School de Nueva York, lo que propició una investigación que le obligó a abandonar este centro educativo, tras lo que intentó ingresar en la Universidad de Standford sin éxito después de que un periódico universitario se hiciera eco de la denuncia que pesaba contra él.

La UPV-EHU ha aclarado, en un comunicado, que no ha sido aprobada la contratación de este profesor, ya que la tramitación comporta en primer lugar que la Junta de la Facultad de Psicología dé luz verde a su incorporación, que deberá ser ratificada por la Comisión de Profesorado Universitario y, «finalmente, si fuera el caso, por el Consejo de Gobierno« de la UPV-EHU.

Por este motivo, Ikasle Ekintza ha solicitado que la Junta de la Facultad rechace la contratación de este doctor y ha pedido que el vicerrectorado y el Gobierno Vasco, como responsable de Ikerasque, «se posicionen públicamente en contra de la contratación del investigador».