«En un lugar así te sientes más respaldada»

Lanzamiento de cohetes; dantzaris, músicos, o ambas cosas; fotos de grupo; colocación colectiva de chapas... Muchas de las más de 400 localidades que se han sumado a esa experiencia con tintes de experimento que se llama Euskaraldia -cuyo arranque institucional tuvo lugar anteayer en Baiona-, han elegido fórmulas diversas para dar comienzo a los los 11 días en los que todos los participantes, tanto los ahobizi como los belarriprest, se comprometen a utilizar más el euskera.

En San Sebastián optaron por dar protagonismo al Mintzodromoa, una iniciativa que cuenta con muchos años de rodaje y que, aunque no tenga los mismos objetivos que Euskaraldia, tiene bastantes puntos en común con la iniciativa que lideran el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco y Euskaltzaleen Topagunea.

La elección de ese formato para el arranque oficial de Euskaraldia en la ciudad cobraba especial sentido teniendo en cuenta que se cumplen 25 años de la puesta en marcha del proyecto Mintzalaguna. Este antepasado de Euskaraldia -al ritmo que ha avanzado el euskera, un cuarto de siglo es mucho tiempo-, consiste en poner en contacto a personas que están aprendiendo o han aprendido euskera y necesitan practicarlo, y a 'euskaldun zaharrak', que les acompañan en ese camino mediante encuentros semanales. Arrancó, por iniciativa de la asociación de euskaltzales Bagera, con una docena de personas.

Agenda Donostia 18:00etan Euskaraldiko Murala egingo da Egiako gaztelekuan. 18.00etan Xokolat antzerkia Teatro Paraísoren eskutik Antiguako Lugaritz Kultur Etxean. 12:00etan kantu jira Benta Zaharreko mutiko alaiekin Martutene auzoan eta arratsaldeko 17:00etan zinema: 'Paddington' Aieteko kultur etxean. Irun 10:00etan Ipar Martxa irteera Dunboa Osasun Zentrotik (Bidasoa ESIk antolatuta) Eskoriatza «Euskaraldiaren Herri Eguna», 12:30ean hasita plazako taloekin. 13:00etan euskal dantzak eta 13:30 abenduak 3an proiektatuko den bideoaren grabaketa. Arrasate Muruparta eguna (Ttakunek antolatuta) 10:00etan Arimazubin elkartuta. Deba Santa Zeziliako kontzertua 12:30ean Elizako klaustroan Lasarte-Oria 11:00etatik 14:00etara, mahaiak irekita egongo dira txapa eta gomendioak jasotzeko. Porrotxek ere emanaldi bat emango du eta Mary Jong!en bisita ere iragarri dute

En cinco lustros, se ha extendido con ese nombre u otras denominaciones a más de 100 localidade. Solo en San Sebastián participan cada año unas 400 personas. Coincidiendo generalmente con el Día Internacional del Euskara, el programa adquiere mayor escala a través del Mintzodromoa, donde comparten mesa y conversación personas con distinto nivel de conocimiento de euskera. A efectos prácticos, entre esa fórmula y las relaciones que se establecerán en los próximos días entre los ahobizi y los belarriprest no hay gran diferencia.

Tras dos sesiones de Mintzodromo 'normales', que se diferenciaban de las de años anteriores en que los participantes lucían sus chapas, a mediodía comenzó 'Euskaraldiaren mintzodromoa', que contó con la participación del once titular donostiarra, encabezado por el alcalde, Eneko Goia.

En su intervención, Goia calificó la jornada de histórica y confió en que Euskaraldia sirva para «despertar lo que está dormido», en referencia a la gran distancia que existe entre los donostiarras que entienden euskera («dos de cada tres», calculó) y su uso social en la ciudad, que no supera el 15%.

«Fuera me dará más corte»

Tras el breve acto de apertura, en el que también participó Aitzibier Gurutzeaga, coordinadora de Mintzalaguna, los participantes empezaron a ocupar sus mesas y a charlar sobre el tema propuesto: Euskaraldia en todas sus variantes.

El alcalde; el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribai; la diseñadora Kontxu Uzkudun; el director de la Filmoteca Vasca, Joxean Fernandez... Los integrantes del 'hamaikako' iban cambiando de mesa, al igual que varias decenas de participantes, siguiendo una especie de coreografía perfectamente planificada.

Tal como se constataba en la calle con solo observar solapas, el Mintzodromo confirmaba los datos y corroboraba el claro predominio de los ahobizi. En el cómputo general, las tres cuartas partes de las 196.000 personas que se han inscrito en la experiencia son ahobizi, bilingües plenos que se comprometen a hablar en euskera salvo que el interlocutor no les entienda o les pida expresamente que cambien de idioma.

Internet bidez aritzen diren bidelari eta bidelagunen eguna Euskara ikasten ari diren edo euskaraz hitz egiteko ohitura eta aukera handirik ez duten askok ematen dituzte faltan euskaraz aritzeko solaskideak. Are gehiego atzerrian bizi direnek. Horientzat sortu zen hain zuzen Mintzanet, euskara on line praktikatzeko aukera eskaintzen duen doako egitasmoa. Urtean behin, Skype bidez aritzen diren hainbat bidelagun eta bidelari Mintzalagun Egunean elkartzen dira. Aurtengoa larunbat honetan egingo da, azaroaren 24an, Donostian, festa giroan, omenaldi eta guzti. Bidelagun Onena izateagatik Ainara Maia irundarra omenduko dute 12:30ean Donostiako Tabakaleran egingo den ekitaldian. Bidelari Onena, berriz, Frantziako Tolosan jaiotako Peio Duzan izendatuko dute. Aurtengo Aipamen Berezia, berriz, Joxe Mari Allurrek jasoko du, Lazkaon bizi den 71 urteko legorretarrak.

Es previsible, por lo tanto, que el incremento del uso del euskera desde hoy hasta el 3 de diciembre venga más del aumento de conversaciones entre euskaldunes que hasta no colocarla la chapa no se reconocían como tales, que de las charlas que se produzcan entre ellos y los más escasos belarriprest.

Belarriprest que, como Ana, si por algo brillaban era por su presencia. Trabajadora de un establecimiento de hostelería del Centro cuyo horario le permitió participar en la sesión más madrugadora, se acercó al Mintzodromo con una compañera ahobizi con la que ya está empezando a mantener, sacudiendo la verguenza, conversaciones «mezcladas».

Salía muy contenta con la experiencia, y muy consciente de que se había producido en un espacio en el que todo jugaba a favor de obra. «En un lugar así te sientes muy respaldada. Yo he estado con cuatro personas que se han desvivido por ayudarme, y ya se que detrás de la barra no será tan fácil. Fuera me dará más corte. De todas maneras, me voy animada, porque he hecho la prueba y me he dado cuenta que que se puede conversar en los dos idiomas», aseguraba, recolocándose la chapa de belarriprest en un lugar bien visible.

En un medio controlado como el Mintzodromo la propuesta de Euskaraldia funcionó a la perfección. Quedan diez días para que la experiencia del laboratorio cuaje en la calle.