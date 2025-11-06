Euskararen aldeko «pizkunde berria» aldarrikatu dute Arantzazun
Euskalgintzako eragile ugari bildu ziren atzo 'Euskaltzaleon garaia da' adierazpena aurkezteko, hizkuntzaren aldeko mugimendua bultzatzeko
Donostia
Osteguna, 6 azaroa 2025, 20:34
Euskararen aldeko «pizkunde berriaren» abiapuntua ezarri zen atzo Arantzazuko Santutegian. Euskalgintzaren Kontseiluak 'Euskaltzaleon garaia da' izeneko adierazpena aurkeztu zuen, euskalgintzako eragile ezagunez beteriko agerraldi batean. Bertan, abenduaren 27an Bilbao Arena euskaltzalez betetzeko deia luzatu zen euskararen «larrialdi egoeratik» ateratzeko, «itxaropena eta ekimena» uztartuz euskararen aldeko «pizkunde berria bultzatzeko». Arantzazuko Santutegiko elkarretaratze honek balio sinboliko handia izan zuen, toki honek euskararen eta euskaltzaletasunaren historian izan duen garrantzia kontuan hartuta.
Atzo irakurritako adierazpenean euskararen etorkizunak sortzen duen «kezka» transmititu zen. «Ikerketek eta aurreikuspenek normalizazio eta biziberritze prozesuan atzera egiteko arriskua handia dela agerrarazi dute», aipatzen da Euskalgintzaren Kontseiluak publikatutako dokumentuan. Beste era batera esanda, «duela mende erdi pasa hasitako pizkunde zikloa agortu delako zantzuak gero eta nabariagoak dira».
Duela urtebete Kontseiluak «euskara eta euskal hiztun komunitatea larrialdi linguistikoan gaudela» adierazi zuen. 'Hizkuntza-larrialdia' terminoa erabili zuten azken boladan ugaritu diren «krisi sistemikoetako bat» izendatzeko. «Globalizazioaren muturreko aldaera honek eta bizitzaren digitalizazioak eremu guztietan egiten baitu indartsua indartsuago eta zaurgarria zaurgarriago». Hizkuntza-arloarekin alderatuta, «hizkuntza nagusiak nagusiago eta euskara bezala minorizatuta daudenak oraindik eta ahulago» egiten dituen fenomenoa.
Hala ere, atzo Arantzazun bildutako eragileek argi utzi zuten «larrialdian gaudela adieraztea ez dela lantua jo eta etsitzeko dei bat». baizik eta «euskarari pizkunde berri bat emateko lehen argi-izpia ekartzea. Itxaropenaren txinparta piztekoa». Baina Euskalgintzaren Kontseiluak azpimarratu zuen bezala, «euskaltzaletasuna itxaropena ez ezik, mundua ikusteko modu bat da». Hala, «hizkuntza-supremazismoaren kontrako jarrera bat, hizkuntza berdintasunaren aldekoa».
Minorizatutako hizkuntzak
Kontseiluak dioenez, euskaltzale izatea «euskararen normalizazio eta biziberritzearen alde egotea ez ezik, minorizatutako gainerako hizkuntza guztien alde egitea da». Azken batean «justiziarekin, berdintasunarekin eta askatasunarekin» konprometitutako ikuspegi bat, «errotik demokratizazioarekin» uztartzen dena.
Atzo Arantzazun izan zirenen artean hainbat euskaltzale ezagunen izenak nabarmentzen dira. Besteak beste, Kontxita Beitia, Miren Azkarate, Mertxe Mujika, Kike Amonarrize, Lorea Agirre eta Paul Bilbao parte hartu zuten. Gainera, atxikimendua eman dute Mari Karmen Garmendiak, Anjeles Iztuetak, Xabier Euzkitzek, Paulo Agirrebaltzategik, Sagrario Alemanek, Martxelo Otamendik eta beste hainbatek.
Euskara eskakizunen aurkako sententzia berri bat Bizkaian
Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak (GUFE) antolatutako lan eskaintza publiko bat bertan behera geratu da eskainitako postuetan «euskara eskakizunen proportzionaltasuna» ez delako mantendu. Konbokatoria honetan goi-mailako gizarteratze teknikari bezala jarduteko 18 lanpostu eskaintzen ziren eta euskarazko maila altua (C1) eskatzen zen postua lortu ahal izateko. Bilboko epaitegiak atera du aurkako sententzia, teknikari hauen eta erabiltzaileen arteko harremanen «%80a» gazteleraz izaten dela argudiatuz.