Jokin Aperribay: «Quiero recuperar todo el euskera que he perdido»
Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad
«Participar en el Euskaraldia es como volver a los ocho años, cuando vivía en Deba y todo el mundo me hablaba en euskera»
SARA ECHEVARRIA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 24 noviembre 2018, 10:30

Es el presidente de la Real Sociedad, empresario y, ahora, belarriprest. Jokin Aperribay nació en Deba, pero lleva desde los ocho años viviendo en Donostia y, como muchos euskaldunes, ha decidido unirse al Euskaraldia, una iniciativa que ayer dio su pistoletazo de salida y que durará hasta el lunes día 3. El objetivo del proyecto es cambiar los hábitos lingüísticos del día a día y fomentar el uso del euskera entre la ciudadanía. Durante estos once días, Aperribay será belarriprest y se ofrecerá a que los ahobizi que saben euskera le hablen en este idioma aunque él responda en castellano que es la lengua que domina. «Quiero volver a hablar en euskera».

- ¿Por qué decidió participar en el Euskaraldia?

-Los responsables de la iniciativa me llamaron para explicarme en qué consistía este proyecto y no me lo pensé dos veces. Desde el primer momento me pareció que tenía que ser parte del Euskaraldia y así recuperar todo el euskera que he perdido. Es más, con ocho años vivía en Deba con mi familia y ahí todos hablábamos euskera perfectamente, pero cuando nos mudamos a Donostia dejé de practicarlo. Ahora, más de 40 años más tarde es cuando soy consciente de que es una pena perder nuestro idioma, así que siendo belarriprest espero recuperarlo un poco y volver a retomarlo.

- Ha participado en el Mintzodromo del Boulevard que ha dado inicio a los once días del euskera ¿Qué le ha parecido?

- De la primera cosa que me he dado cuenta es de que era el belarriprest que peor hablaba de todas las mesas en las que he estado. El ejercicio de ir rotando de mesas para conocer a otros participantes me ha parecido interesante además de muy útil. Es una manera diferente de conocer a gente que tiene las mismas ganas que tú de fomentar nuestro idioma. Es cierto que algunos hablan mejor y tienen más conocimiento, pero creo que lo que más importante son las ganas y la actitud.

- En su entono muchas personas son extranjeras, sobre todo los jugadores de la Real. ¿Qué está haciendo para practicar el euskera?

- Tienes razón. Muchos jugadores son de fuera y aunque no sean belarriprest oficiales, hacen a diario el mismo esfuerzo que yo estoy haciendo ahora, el de amoldarse al idioma de aquí. Algunos lo hacen con el castellano y los más valientes se atreven con el euskera. Además, yo me he encargado de que todos los que hablan esta lengua, que también son muchos, sepan que quiero que me hablen en este idioma. Es más, muchas veces son los propios futbolistas quienes me recuerdan entre risas que soy belarriprest y tengo que esforzarme. De todas formas, no creo que el problema sea que estoy en contacto con gente de todo el mundo, en mi familia también lo veo con mis hijos. Es cierto que en el colegio aprendieron lo básico para defenderse, pero la mayoría lo han perdido porque ni tan si quiera hacen el intento de decir la primera palabra en euskera. Hablando en castellano parece que se comunican mejor.

- Ha dicho que estamos perdiendo la costumbre de hablar en euskera, pese a que cada vez hay más gente que lo sabe ¿Cuál cree que es el motivo ?

-No creo que haya que señalar a nadie con el dedo ni que haya culpables. Pero mi teoría es que la globalización ha hecho que se practiquen menos algunas lenguas y esto también lo veo en mis hijos. En el colegio tenían su cuadrilla de amigos bastante reducida, pero según han ido creciendo han ido conociendo a gente de todos lados. Por ejemplo, en la universidad se han juntado con gente que viene de todo el mundo y es comprensible que para comunicarse entre ellos hablen en castellano, un idioma que lo saben todos. Pero esto también tiene su parte negativa, se pierde la costumbre. Yo soy el primero que reconozco que he cometido este error muchas veces y aunque se termine el Euskaraldia seguiré siendo belarriprest.