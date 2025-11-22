Euskaragida, 12 urte arteko haurrentzat euskarazko produktuen gida
Liburu, joko, musika eta bestelako berritasunei buruzko informazioa jasotzen du
J. A.
Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:29
Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuak kaleratu duen Euskaragida 2025 argitalpenak haurrei zuzendutako euskarazko produktu berrienak eta interesgarrienak jasotzen ditu hainbat ataletan sailkatuta (liburuak, komikiak, APPak, Podcastak, jokoak, musika eta abar). Liburuen eskaintza oparoa izanda, hiru adin tarteka daude banatuta: 0-4 urte, 5-9 urte eta 10-12 urte. Era horretan, gurasoek errazago aurkituko dituzte euren seme-alabentzat egokiak diren produktuak, azaldu du Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuak. Gidan produktu bakoitzaren prezioa ere ageri da.
Kerman Orbegozo Pertsonak, Ekonomia eta Aurrekontu Kudeaketa eta Euskarako zinegotziaren esanetan gida lagungarria izango da euskarazko produktuen aukeraketa egokia egiteko. «Irakurtzea plazer bihurtzen da haurrak bere intereseko liburua topatzen duenean. Horretan laguntzeko sortu dugu gida hau».
Aurten ere, 12 urtetik beherako haurren artean banatuko da gida hiriko ikastetxeekin elkarlanean. Horrez gain, zenbait saltoki, liburutegi eta kultur etxetan ere eskuratu ahal izango da. Guztira 12.000 ale banatuko dira aipatutako espazioetan. Horretaz gain, gehiago zabal dadin eta inor gabe geratu ez dadin, online ere ikusgai dago.
Abenduaren 5etik 8ra Durangoko Azokak ateak zabalduko ditu euskarazko literaturaren berrikuntzekin eta handik gutxira Gabonak iritsiko dira. Beraz, horien aurretik banatuko du gida Udaleko Euskara Zerbitzuak, garai ezin hobea baita euskarazko liburuak erosi edota oparitzeko eta horiez gozatzeko.
Gida on line ere ikusgai dago Udaleko Euskara Zerbitzuaren www.donostiaeuskaraz.eus webean.