Una mujer se abanica en el Paseo de la Concha. Sara Santos.

Euskadi registra 71 muertes por calor en lo que va de mes

Agosto ha sido, con diferencia, el mes más mortífero: le siguen junio, con 27 fallecimientos, y julio, con 12

B.Campuzano

Sábado, 23 de agosto 2025, 15:31

Euskadi ha registrado un total de 71 fallecimientos vinculados al calor extremo durante el mes de agosto, según los datos publicados por el Ministerio de ... Sanidad. La primera quincena se cerró con 26 muertes, pero la segunda, marcada por temperaturas históricas que se registraron en algunas localidades de Gipuzkoa donde se superaron los 40 grados, elevó la cifra hasta 45.

