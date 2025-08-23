Euskadi registra 71 muertes por calor en lo que va de mes

Euskadi ha registrado un total de 71 fallecimientos vinculados al calor extremo durante el mes de agosto, según los datos publicados por el Ministerio de ... Sanidad. La primera quincena se cerró con 26 muertes, pero la segunda, marcada por temperaturas históricas que se registraron en algunas localidades de Gipuzkoa donde se superaron los 40 grados, elevó la cifra hasta 45.

El perfil de las víctimas vuelve a poner de relieve la vulnerabilidad de las personas mayores ante los episodios de calor sofocante. El calor golpea con especial crudeza a quienes ya padecen problemas de salud previos o carecen de recursos para sobrellevar temperaturas tan extremas. Casi siete de cada diez fallecidos (49) tenían más de 85 años. A ellas se suman once muertes en la franja de 75 a 84 años, cuatro en personas de entre 65 y 74, y otras cuatro entre los 45 y 64 años.

Con estos datos, ya son 110 las muertes atribuidas al calor en Euskadi en lo que va de verano. Agosto ha sido, con diferencia, el mes más mortífero: le siguen junio, con 27 fallecimientos, y julio, con 12.