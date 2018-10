Los conductores extranjeros dejan sin pagar 1,8 millones en multas El radar de la A-15 en Villabona es el que más multa de Euskadi, tanto a extranjeros como a conductores locales. / JOSE MARI LÓPEZ El 37% de las infracciones detectadas por radares fijos en el territorio son a vehículos foráneos | Las arcas de la Hacienda vasca dejaron de ingresar 1,7 millones de euros de las 29.690 multas que no se pudieron cobrar JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Lunes, 29 octubre 2018, 06:45

Euskadi logró cobrar el pasado año casi la mitad del importe de las multas por infracciones de tráfico cometidas por conductores extranjeros. En total, las arcas de la comunidad autónoma recaudaron 1,5 millones (la mayoría en Gipuzkoa), de los 3,3 que debieron ingresar si los sancionados hubiesen abonado sus respectivos importes. La totalidad de las multas tienen su origen en excesos de velocidad que fueron detectados por los radares fijos. El número de conductores foráneos cazados ascendió a 53.317, una cifra que representa el 22,9% del conjunto de las infracciones que fueron detectadas por los cinemómetros vascos, que ascendió a 232.368. Gipuzkoa, donde el 37% de las multas por velocidad son a extranjeros, fue el territorio que más sancionó.

A los conductores extranjeros ya no les resulta tan fácil eludir el pago de las multas por conculcar las normas de circulación en la Comunidad Autónoma Vasca. No hace tanto, las sanciones impuestas por los radares a vehículos procedentes de otros países de la Unión Europea apenas tenían repercusión en los bolsillos de los transgresores, a no ser que fueran sorprendidos 'in fraganti', que entonces sí eran conminados a abonar el importe a pie de carretera. La ausencia de un sistema internacional de notificación de las multas hacía que a las administraciones de los diferentes Estados de la Unión les resultara imposible cobrar las sumas.

Esta laguna, no obstante, quedó parcialmente resuelta tras la aprobación en el Parlamento Europeo en 2011 de una directiva comunitaria diseñada precisamente para facilitar el intercambio transfronterizo de información en el ámbito de la seguridad vial. La medida, según fuentes de asociaciones de automovilistas, supuso un avance para mejorar la seguridad en las carreteras europeas, toda vez que con ella los países miembro podrían acceder a un registro de vehículos de cada país para así localizar al infractor y tramitar la multa. Y de hecho, esta circunstancia se deja sentir en las estadísticas. Si en 2016 fueron 63.000 los conductores extranjeros multados, un año después, la cifra ha bajado a 53.000.

Aplicación informática

En Euskadi, para el cobro de las sanciones, el Centro Automatizado de Tramitación de Infracciones de Tráfico y las respectivas oficinas territoriales de tráfico trabajan con una aplicación informática del sistema europeo de información sobre vehículos y permisos de conducción, denominado Eucaris. «Se trata de una plataforma que permite identificar a las personas extranjeras sospechosas de haber cometido una infracción del tráfico», afirman desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Este sistema está en funcionamiento en la mayoría de los estados miembro de la Unión y permite acceder a las bases de datos de matriculación de vehículos, lo que a su vez posibilita la identificación del infractor y del titular del mismo.

Actualmente, la Dirección de Tráfico del País Vasco remite sanciones a Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Polonia, Países Bajos, Letonia, y ahora a Eslovaquia y Portugal. A esta lista se sumará en breve Rumanía.

Para los Estados que no pertenecen a la red Eucaris, sin embargo, la Dirección de Tráfico vasca mantiene desde 2012 un contrato de servicio con la empresa Nivi, que se encarga de obtener los datos de titularidad de los vehículos infractores con matrículas extranjeras y se ocupa de notificarles las multas.

Una aplicación informática permite a Tráfico de Euskadi identificar a los infractores

Las sanciones se notifican ya a diez países de la Unión Europea a los que pronto se sumará Rumanía

Pese a todo lo anterior, fuentes expertas en materia de seguridad vial reconocen que los Estados europeos no cuentan aún con un efectivo método coercitivo que haga que las personas multadas se vean compelidas a saldar la deuda. En este sentido, las mismas fuentes señalan que los Estados miembro trabajan actualmente en articular un mecanismo de embargo que nadie pueda eludir. No obstante, admiten que la mera llegada al buzón del domicilio de una sanción procedente de otro país hace que buena parte de los sancionados opten por pagar las multas para evitarse males mayores. También en este sentido, responsables de gabinetes jurídicos especializados en esta clase de tramitaciones recomiendan hacer frente al pago.

Según datos facilitados por la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, en 2017 fueron emitidas en la comunidad autónoma 53.317 denuncias a vehículos extranjeros que se vieron sorprendidos por los radares a velocidades superiores a las permitidas. La tramitación de todas ellas debería haber reportado unos ingresos de 3.314.800 euros. Sin embargo, no ha sido así. El pasado año se cobraron 23.627, es decir el 46%, de manera que el Departamento de Hacienda y Economía vasco percibió 1.536.717 euros. O lo que es lo mismo: dejó de recibir 1.778.083 euros.

Gipuzkoa en la ruta europea

Gipuzkoa fue el territorio que más sanciones impuso. Los radares sorprendieron el pasado año a 92.005 infractores, de los que 34.076 eran extranjeros, el 37% el total. La cifra no extraña, toda vez que las carreteras que surcan el territorio guipuzcoano constituyen la vía principal de entrada y salida de los extranjeros. En Bizkaia, los radares multaron a 13.921 vehículos con placas de matrícula foránea, el 13% del total, en tanto que en Álava impusieron 5.320 (15%).

Si Gipuzkoa fue el territorio que más sanciones a extranjeros impuso, tampoco debe extrañar que el radar que más conductores pilló se localice también en suelo guipuzcoano. Se trata del sistema instalado en la A-15 en Villabona, cerca de la conexión con la N-1, que sorprendió a 20.570 vehículos.

En el conjunto de Euskadi, los radares impusieron 232.368 sanciones, frente a las 215.790 de 2016 y las 228.514 del ejercicio anterior. Del total de casos registrados en 2017 en la comunidad autónoma, 106.727 se produjeron en territorio vizcaíno cuando el año anterior se habían cursado 95.534. En Álava, por su parte, el pasado año se contabilizaron 33.636 multas frente a las 27.538 del año anterior.

Según los datos aportados por Seguridad, Gipuzkoa fue el único territorio vasco en el que el año pasado las multas experimentaron un descenso. Los cinemómetros contabilizaron 92.005 infracciones, 700 menos que el ejercicio anterior y casi 23.000 por debajo de la cifra de hace tres años, lo que supone un descenso en el trienio del 20%. No obstante, aún y todo, se contabilizaron 252 multas al día en Gipuzkoa.

En la actualidad, la comunidad autónoma cuenta con 79 cabinas de radar fijo y diez móviles, cuatro de ellos láser.