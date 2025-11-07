Euskadi pedirá a las colonias una «declaración responsable» tras el escándalo de Bernedo

La mesa de coordinación puesta en marcha tras estallar el escándalo por el polémico campamento de Bernedo, que ha funcionado durante medio siglo sin ningún ... tipo de supervisión institucional, celebró ayer su tercer encuentro para establecer protocolos que regulen de forma más precisa los udalekus privados. Con el nuevo documento, este tipo de actividades de tiempo libre, en lugar de tan solo notificar su presencia en un lugar determinado, deberán firmar una declaración responsable con más información.

El 'caso Bernedo' ha hecho saltar por los aires el aparente control que existía sobre los campamentos privados que se celebran por decenas en Euskadi cada año, y ha evidenciado que las instituciones eran hasta ahora totalmente ajenas a su desarrollo. La Ertzaintza tiene sobre la mesa una veintena de denuncias por supuestos delitos contra la libertad sexual registrados en el campamento alavés, lo que ha obligado a las administraciones a intentar corregir la situación con urgencia.

Gobierno Vasco, las tres diputaciones y Eudel, asociación de municipios vascos, dieron pasos en ese nuevo protocolo. Según manifestó la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, en una entrevista radiofónica, se pasará del anterior modelo de notificación al de declaración responsable.

Eso supone que, quien firma, debe «hacerse responsable» de que la información plasmada en el documento «es verdad». Tendrá que incluir aspectos, enumeró, como «lo que se va a hacer en los campamentos, cómo se va a hacer, quiénes son los responsables de ello, si esas personas tienen determinadas formaciones...».

La titular del departamento que se encarga del desarrollo normativo en las materias de juventud y protección a la infancia y la adolescencia subrayó en ese sentido que, el del monitorado, es un aspecto que llevan «trabajando desde enero». La idea, avanzó, es implementar «modificaciones de las temáticas» que se imparten en los cursos para obtener el certificado y cambios en el funcionamiento «de las escuelas» que ofertan esa formación.

Melgosa quiso destacar que esa mesa de coordinación tiene «propuestas» para mejorar la gestión del ocio educativo, entre ellas crear la figura del delegado de protección o cambiar los ratios de monitores. La consejera también incidió en que «la coordinación, el tono y el diálogo con las diputaciones está siendo excelente».