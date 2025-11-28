Euskadi levanta la prohibición de celebrar ferias de ganado

El Gobierno Vasco retira la prohibición de celebrar ferias ganaderas, en vigor desde octubre tras detectar casos de dermatosis nodular en varias comunidades y en ... Francia, según ha informado la consejera Amaia Barredo. Se mantiene una serie de medidas para reducir el riesgo de entrada y difusión de la enfermedad en Euskadi.

Los puntos principales de la decisión son los siguientes:

- Desaparece la prohibición ferias.

- Continua la obligación de desinsectación de vehículos y animales en todos los movimientos, salvo destino matadero.

- En cuanto a la entrada de animales a la CAPV, se prohíbe la entrada de animales de zonas restringidas, excepto animales vacunados. Además, una vez se cumplan los requisitos que el reglamento europeo exige para que puedan mover animales desde las zonas restringidas, no tenemos margen de maniobra, salvo exigir ciertos controles, vigilancia, seguimiento….

- En cuanto al control de animales que se incorporan a explotaciones de fuera de la CAPV, ya sean movimientos temporales o definitivos (excepto movimientos directos a matadero): se establece un control de vigilancia veterinario oficial de 21 días, periodo que podrá reducirse o incrementarse en base a la evaluación del riesgo que haga el veterinario (por ejemplo, una PCR en destino).

- Se establece la inmovilización de las explotaciones que incorporen animales de fuera de la CAPV durante el periodo que establezca el servicio competente de la Diputación Foral.

- Y que estas medidas estarán en vigor hasta el 15 de enero, y se valorara ampliar o reducir el plazo en función de la evolución de la situacion epidemiológica.