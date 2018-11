«En Euskadi hay 150 hombres en lista de espera» El Gobierno Vasco aumentará un 28% la financiación de este programa para responder a la demanda ARANTXA ALDAZ Domingo, 25 noviembre 2018, 08:06

El programa Gakoa del Gobierno Vasco recibirá un 28% más de financiación para poder mejorar la atención y responder a la demanda derivada de los juzgados. En la actualidad, en torno a 150 hombres condenados en Euskadi a penas de menos de dos años por delitos de violencia de género están a la espera de entrar en este programa de rehabilitación, una suspensión de la pena de prisión recogida en el Código Penal.

- La evaluación del programa realizada por el Instituto Vasco de Criminología revela el problema de la escasa financiación del programa. ¿En qué se refleja?

- Lo notamos en que no damos abasto para asumir la demanda, o en que tenemos una lista de espera de unas 150 personas en toda Euskadi.

- También subraya el retraso desde que se dicta la condena hasta la entrada en el programa. ¿Qué riesgos entraña esa demora?

- Hay un problema de falta de recursos y otro por la rueda judicial, hay procesos más cortos y otros más largos. Para nosotros lo mejor sería intervenir desde el minuto cero, desde el momento de la separación. El momento de más riesgo para la víctima es el momento de la separación, de la denuncia.

- ¿Dónde hay que poner el acento para intentar atajar la violencia de género?

- En la formación y en la prevención. Formación de profesionales, del sistema judicial, de políticos... Necesitamos cambios estructurales para concebir una sociedad más justa. Harían falta programas de sensibilización, concienciación más allá del 25-N. Y sobre todo prevención para lograr niños y niñas con valores más sanos, que aprendan a vincularse de un modo adecuado. Y eso solo se consigue con personas formadas en perspectivo de género feminista. Evidentemente, para todo esto se necesitan recursos. Se van viendo cambios. Desde el 8M hay un movimiento bueno para avanzar.

- La sociedad ha ganado en conciencia. ¿Han percibido algún tipo de cambio de mentalidad en los agresores que ven en el programa de un tiempo a esta parte?

- No. La verdad es que no. Esa conciencia la van ganando algunos a medida que avanzan en el programa. La sociedad ha ganado en conciencia. Pero luego está el 'mainstream' del feminismo, lo políticamente correcto. Tenemos a Albert Rivera (Ciudadanos), que dice que va a liderar el movimiento feminista y es el que decía que quería derogar la Ley contra la Violencia de Género; a Rafael Hernando (PP), diciendo que se consideraba feminista. No hace falta ni irnos a ver a Donald Trump.

- ¿Hay un falso feminismo?

- Lo que hace falta es que los hombres aprendamos a renunciar a todos esos privilegios por el hecho de ser hombres para favorecer y acompañar el movimiento feminista. Entiendo el feminismo como lo que es, un movimiento que busca la igualdad de derechos y oportunidad, no estar por encima del hombre. Porque sigue habiendo mucha confusión. Mucha gente en la sociedad sigue pensando que feminismo es lo contrario a machismo. Es absurdo compararlo.