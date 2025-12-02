Euskadi encuentra apoyos en Francia para urgir a París a acelerar la conexión con la Y vasca

El lehendakari, Imanol Pradales, encontró este lunes el apoyo del presidente de la región francesa de Nueva Aquitania, Alain Rousset, en sus intentos de presionar ... al Gobierno galo a través de la Comisión Europea para que se tome en serio la exigencia de Bruselas de acelerar la conexión ferroviaria de alta velocidad Lisboa-Madrid-París para que pueda estar operativa en 2035 y, por tanto, para que el país vecino acometa en el plazo más breve posible la línea entre Burdeos y Hendaia y su enlace con la Y vasca.

Pradales y Rousset se reunieron en Burdeos con el coordinador de la UE para el corredor atlántico de la red transeuropea de transporte, el luxemburgués François Bausch. El encuentro se enmarca en el viaje de contenido económico y empresarial que el lehendakari realiza entre el lunes y el martes a la capital francesa del vino para para reforzar los lazos económicos, tecnológicos y logísticos entre Euskadi y Nueva Aquitania, región a la que pertenece la zona del País Vasco francés. Hasta 50 compañías vascas de sectores avanzados como la biotecnología, la aeronáutica, o la máquina-herramienta participan en la misión.

Terreno amigo

Pradales jugó en terreno amigo. Rousset, del partido socialista francés, es un firme defensor de la alta velocidad ferroviaria, y ve con buenos ojos que esta atraviese toda su región, llegando hasta Hendaia. Bausch, de Los Verdes luxemburgueses, también. Anterior vicepresidente de su país, ha sido nombrado recientemente en el cargo por la Comisión Europea para tratar de impulsar el eje atlántico, que lleva años de retraso y que, en el caso del transporte por tren, amenaza con perpetuar un cuello de botella entre Hendaia y Burdeos habida cuenta del escaso interés de París por construir este tramo. En el mejor de los casos, según el cronograma actual, las obras no empezarían hasta 2037 y la alta velocidad entre Burdeos y la frontera con España no entraría en servicio hasta 2042.

Es a esta figura, y en general a la capacidad de presión que tienen las instituciones europeas, a la que se aferra Pradales, quien ayer emplazó a Bausch a «convencer y presionar» a los Estados francés y español para que «aceleren la conexión» de la alta velocidad a ambos lados de la frontera.

No es la primera acción mancomunada en favor del TAV que llevan a cabo Pradales y Rousset. A comienzos de año ambos enviaron una carta conjunta al comisario europeo de Transportes, el griego Apostolos Tzitzikostas, en la que ambos dirigentes regionales trasladaban su «preocupación por la larga lista de retrasos que acumula el corredor atlántico ferroviario». En el mensaje invitaron formalmente al comisario a acudir a ambas regiones para que pueda «conocer la realidad de primera mano. No puede ser que todavía sigamos desconectados de Europa en alta velocidad ferroviaria. No es de recibo», finalizaba la misiva.

Antes del encuentro con el dirigente europeo, Pradales anticipó el mensaje que querían trasladarle. Además de hacerle partícipe de la «importancia» que tiene para Euskadi que la Comisión Europea pueda «convencer y presionar» a los Estados francés y español para acelerar esta conexión, también pretendía mostrale «cómo van los trabajos de la Y vasca y la conectividad que requiere esta para que toda su funcionalidad sea óptima. Hacia el norte con la conexión Hendaia-Dax-Burdeos,y hacia el sur peninsular con la conexión Gasteiz-Burgos-Madrid».

«Queremos no solo que conozca lo que desde la parte vasca o desde Nueva Aquitania se está haciendo, sino saber qué gestiones está llevando a cabo el comisario y, en su caso, qué gestiones puede realizar él para que, tanto el Estado francés como el español, se muevan y agilicen esta infraestructura que es estratégica para el futuro económico de ambas regiones y para la propia Unión Europea», añadió.

Relevancia social y económica

Pradales subrayó que la línea de alta velocidad «no solo será importante para la movilidad de las personas, sino también porque esos corredores ferroviarios van a ser muy importantes para nuestro desarrollo económico por la capacidad que ofrecen para el transporte de mercancías y para la defensa de Europa».

Antes de llegar a Burdeos la expedición vasca hizo un alto en la localidad vascofrancesa de Bidart, donde visitó SophIA Genetics, empresa referente en biotecnología. Pradales abogó por que los territorios que forman parte del eje Atlántico trabajen por convertirse en «protagonistas en la reindustrialización» de Europa.