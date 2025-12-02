Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

François Bausch, coordinador de la UE para el corredor atlántico; Alain Rousset, presidente de Nueva Aquitania; y Pradales, ayer en Burdeos. Irekia

Euskadi encuentra apoyos en Francia para urgir a París a acelerar la conexión con la Y vasca

El lehendakari Pradales y el presidente de Nueva Aquitania reclaman al coordinador de la UE para el corredor atlántico que presione para ejecutar la línea Lisboa-Madrid-París

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025

Comenta

El lehendakari, Imanol Pradales, encontró este lunes el apoyo del presidente de la región francesa de Nueva Aquitania, Alain Rousset, en sus intentos de presionar ... al Gobierno galo a través de la Comisión Europea para que se tome en serio la exigencia de Bruselas de acelerar la conexión ferroviaria de alta velocidad Lisboa-Madrid-París para que pueda estar operativa en 2035 y, por tanto, para que el país vecino acometa en el plazo más breve posible la línea entre Burdeos y Hendaia y su enlace con la Y vasca.

