La futura cárcel de Zubieta (Norte III), ya está edificada, a falta de los equipamientos, los funcionarios y los reclusos. Lobo Altuna

Euskadi asumirá a comienzos de año la cárcel de Zubieta a la espera de decidir su apertura

El Estado transferirá la titularidad del centro al Gobierno Vasco, que deberá equiparlo antes de proceder al traslado de los presos desde Martutene

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

El Gobierno Vasco asumirá a comienzos del año entrante la titularidad de la nueva cárcel de Zubieta, un paso administrativo que debería acercar el día ... de la apertura del nuevo presidio guipuzcoano, que sustituirá al de Martutene y cuya puesta en actividad acumula ya más de dos años de retraso.

