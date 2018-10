20 euros para aspirar a una plaza en la Diputación Examen para acceder a la bolsa de trabajo de la Diputación como administrativo. / F. DE LA HERA El Gobierno foral publica un anteproyecto para cobrar la inscripción en sus Ofertas Públicas de Empleo GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 6 octubre 2018, 08:17

Una célebre frase desaparecerá del acerbo popular de los aspirantes a un puesto de trabajo en la Administración guipuzcoana. «No pierdo nada por apuntarme», afirman muchos como punto de partida de su intentona. Algo van a tener que dejarse pronto: 20 euros. Diminuto sacrificio para el premio que puede esperar al final del camino, pensará quien vaya a por todas. Quien no sabe siquiera si le va a merecer la pena probar la experiencia puede verlo como freno.

Sea como fuere, la Diputación de Gipuzkoa ha sacado a exposición pública un anteproyecto de norma foral «de establecimiento de una tasa por la prestación de los servicios necesarios a los interesados en el acceso a pruebas selectivas de personal». Afectará a los candidatos a trabajar en la propia institución foral y en sus organismos autónomos (Uliazpi y Kabia).

El texto tendrá que pasar su tramitación parlamentaria y ser aprobada por las Juntas Generales de Gipuzkoa. La mayoría ostentada por los socios de Gobierno -PNV y PSE- garantiza que salga adelante a las puertas de la convocatoria de una OPE masiva de 330 plazas para 35 categorías profesionales en la Diputación cuyos exámenes se irán convocando de forma gradual durante los tres próximos años.

La medida tiene que ver con el coste que genera la inscripción gratuita de candidatos que, una vez llega la hora, deciden renunciar a hacer el examen de turno. La contratación de personal adicional para tramitar el papeleo, el alquiler de locales o la contratación de la máquina que corrige las pruebas suma un dinero que se sufraga con el presupuesto propio de la Diputación.

El preámbulo de la norma foral que regula esta tasa recoge que «el gasto ocasionado para dar acceso a todos los posibles candidatos no se corresponde en muchos casos con la afluencia real de los mismos, dado que la presentación de la solicitud de participación al proceso selectivo no obliga a su participación y la posterior inasistencia no tiene ninguna repercusión para el solicitante».

Sumando las convocatorias para la bolsa de trabajo de Técnico de Administración General (TAG), técnico superior de Hacienda y administrativo, más la última OPE de bomberos, casi el 50% de los inscritos no se ha presentado al examen. La norma foral pretende «racionalizar costes» e «impulsar una participación responsable en los procesos selectivos». Sigue, por otra parte, la práctica de «una mayoría de administraciones», señalan fuentes forales, como el Gobierno Vasco con la reciente OPE de Osakidetza, donde el precio por apuntarse era de 25 euros.

La cifra de inscripciones que se avecina para la OPE masiva de 330 plazas se antoja importante. La última convocatoria de entidad en la Diputación data de 2006. Se ofrecían 193 plazas y se presentaron 7.708 instancias. Una simple regla de tres dispara por encima de las 13.000 inscripciones la previsión para la próxima cita de los ciudadanos con la Administración. Otro indicador del volumen de gente que se mueve ante estas oportunidades: en esta legislatura (2015-2019), entre OPEs y bolsas de trabajo, se han presentado a los procesos selectivos más de 6.000 personas. Con la aplicación de la nueva norma foral se recaudarían 120.000 euros.

Una tasa por plaza optada

La norma que deberá ser debatida por los grupos junteros establece que «la tasa se devengará en el momento de presentar la solicitud de inscripción» y que «el justificante de abono se deberá adjuntar a la instancia de solicitud», de manera que «la solicitud no se tramitará hasta tanto se haya efectuado el pago».

Eleva la cuota a 20 euros y matiza que «se abonarán por cada proceso selectivo y, en aquel que haya varias plazas, por cada plaza a la que se opte, siempre que cada una de ellas tenga un primer ejercicio diferenciado». Quedan exentos del pago de la tasa las personas solicitantes que acrediten su condición de discapacidad en grado igual o superior al 33%.

La norma que fija la tasa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, algo que previsiblemente ocurrirá en pocos meses, para poder aplicarse a las convocatorias anunciadas. De momento, la Diputación ha dado a conocer la fecha de los exámenes correspondientes a la OPE para personal técnico contra el fraude fiscal, el primero de los cuales tendrá lugar el 11 de enero de 2019 en el recinto ferial Ficoba. 651 personas se han presentado a la convocatoria para optar, por turno libre y mediante concurso-oposición, a 35 plazas de técnico/a superior de Hacienda de la Diputación Foral. No han tenido que abonar ninguna tasa.

Pero antes de que concluya la legislatura, está previsto que se realicen los exámenes de otras tres OPEs: Técnicos de Administración General, con más de 30 plazas, trabajadores y trabajadoras sociales, alrededor de 25, y personal médico de valoración de la dependencia y la discapacidad, con 3. Que los aspirantes vayan preparando 20 euros.