«Sería estupendo que cada guipuzcoano aportara un kilo de comida»

El Banco de Alimentos de Gipuzkoa ya prepara motores para la Gran Recogida, que tendrá lugar durante este viernes y sábado en más del 100 ... tiendas de todo el territorio. La iniciativa contará con la colaboración de unos 2.000 voluntarios. «Los resultados de este fin de semana son claves. Esta recogida marca todo el año», ha enfatizado Belén Méndez de Vigo, presidenta del Banco de Alimentos del territorio.

La Gran Recogida de este año llega en un momento crucial ya que, según ha explicado la presidenta en la presentación oficial de la campaña, celebrada este martes en el Hotel de Londres de Donostia, en estos momentos el almacén «está vacío». «En el mes de abril, debido a que las donaciones bajaron por la Dana de Valencia, no teníamos nada. Ni dinero en la cuenta corriente ni reservas. Ahora la situación está igual, aunque tenemos alguna reserva», ha añadido de Vigo, que reconoce estar «tranquila» al confiar «en la solidaridad del pueblo guipuzcoano» como ha pasado en otras situaciones.

El objetivo de este año es recoger lo «máximo posible» y no reducir la cantidad (una ración diaria) que recibe cada beneficiario. «Si cada uno de los 700.000 guipuzcoanos aportara un kilo, sería estupendo. Pero hay que tener claro que nunca será un fracaso si no se llega a esa cantidad», ha subrayado Méndez de Vigo.

Pero no todos son datos negativos. Según ha destacado la cantidad de personas a las que ayuda el Banco se ha reducido hasta las 15.390 personas (1.627 menos que en 2024). «Los datos macroeconómicos (empleo, incremento de sueldos, empleo...) son buenos, pero no debemos olvidarnos de que en Gipuzkoa hay 40.000 personas en riesgo de pobreza», ha resaltado la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza.

A pesar de terminar la recogida de alimentos el sábado, la mayoría de las cadenas que participan en la iniciativa seguirán aceptando aportaciones en forma de bonos hasta el próximo 16 de noviembre.

Los alcades, juntos por solidaridad

La presentación de la iniciativa solidaria, además de contar con la presencia de la presidenta del Banco de Alimentos y la diputada general del territorio, ha reunido al actual alcalde y al anterior. Eneko Goia ha asistido en calidad de invitado especial por el apoyo mostrado en todas las ediciones anteriores como primer edil de la capital guipuzcoana y ha sido su primera aparición pública tras dejar el bastón de mando. A su lado ha estado Jon Insausti, que el jueves pasado asumió la alcaldía, y está particpando en sus primeras ruedas de prensa como primer edil de San Sebastián. También ha acudido al acto la secretaria general de Mondragon Unibertsitatea, imagen pública de la organización solidaria este año, Idoia Peñacoba.

Insausti se ha dirigido a la presidenta de la corporación para trasmitirle tranquilidad. «Vuestra labor es esencial para que la comida llegue a las familias con menos recursos. Estoy seguro de que la sociedad guipuzcoana y donostiarra va a responder, porque la solidaridad es algo que nos caracteriza», ha asegurado el alcalde.