Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eneko Goia, Jon Insausti, Idoia Peñacoba, Belén Méndez de Vigo, Eider Mendoza y Carlos Martínez durante el acto. Arizmendi
Gran Recogida del Banco de Alimentos

«Sería estupendo que cada guipuzcoano aportara un kilo de comida»

La Gran Recogida del Banco de Alimentos tendrá lugar el viernes y el sábado en cien establecimientos y participarán casi 2.000 voluntarios

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:26

Comenta

El Banco de Alimentos de Gipuzkoa ya prepara motores para la Gran Recogida, que tendrá lugar durante este viernes y sábado en más del 100 ... tiendas de todo el territorio. La iniciativa contará con la colaboración de unos 2.000 voluntarios. «Los resultados de este fin de semana son claves. Esta recogida marca todo el año», ha enfatizado Belén Méndez de Vigo, presidenta del Banco de Alimentos del territorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  4. 4 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  5. 5

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  6. 6 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  7. 7 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  8. 8

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  9. 9 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián
  10. 10 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Sería estupendo que cada guipuzcoano aportara un kilo de comida»

«Sería estupendo que cada guipuzcoano aportara un kilo de comida»