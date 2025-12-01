El estigma, la mayor barrera contra el VIH

Los datos de nuevos diagnósticos de VIH se mantienen «estancados» en Euskadi. En 2024 se notificaron 125, cifra que se mantiene «estable» en los últimos ... años. Sin embargo, los nuevos casos no decrecen significativamente. Uno de los factores que impiden frenar el avance del VIH es el «estigma» que aún persiste en la sociedad y que tiene su efecto directo en el diagnóstico tardío. Al igual que ocurre en el resto de Europa, casi la mitad (49,6%) del total de nuevas infecciones presentaba un estado avanzado de la infección, esto es, cuando el sistema inmunitario ha sufrido ya un daño relevante.

Mejorar esta tendencia es uno de los retos de los profesionales que coordinan el Plan del Sida e ITS de Euskadi, y de ahí la importancia de realizarse las pruebas en caso de sospechas de tener VIH. Según advierte Oskar Ayerdi, coordinador del Plan del Sida e ITS de Osakidetza, «a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo, es difícil mejorar ese dato. Por ello es importante que hablemos del diagnóstico precoz, esto es, que todas aquellas personas que han podido tener alguna práctica de riesgo se hagan la prueba del VIH, porque cuanto antes sepamos el diagnóstico, antes podremos poner el tratamiento y conseguir una mejoría en su salud, además de cortar las cadenas de transmisión».

Sin embargo, muchas veces «el miedo y la discriminación» que existe a día de hoy hacia las personas seropostivas atrasan o descartan la decisión de someterse a la prueba y por tanto acceder al diagnóstico. «Desafortunadamente sigue existiendo estigma en torno a esta infección y tenemos que dejar todo esto atrás. Uno de los objetivos de Onusida para el año 2030 es, no solo mejorar el diagnóstico y el tratamiento, sino también mejorar la calidad de vida de estas personas y para ello necesitamos eliminar la discriminación», afirma Ayerdi, que aprovecha el Día Mundial de la Lucha contra el Dida que se conmemora hoy para recordar «un poderoso mensaje: las personas que tienen VIH y están en tratamiento tienen la carga viral indetectable, por lo tanto no pueden transmitir la infección. Tenemos que combatir la desinformación que aún existe».

¿Qué es la infección por VIH? Cuando una persona se infecta, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se introduce en las células de su sistema inmunológico, especialmente en los linfocitos T4 y los va destruyendo lentamente. El sida es un estadio avanzado de la infección. ¿Cómo se transmite? Para infectar a una persona, es necesario un contacto directo e íntimo con la persona infectada o con el objeto contaminado (relaciones sexuales de penetración sin preservativo o inyección con jeringuillas contaminadas). Los fluidos del organismo que poseen una concentración del virus suficiente para infectar a otras personas son: sangre, semen y secreciones vaginales. Por lo tanto, el virus no se transmite por la tos o el estornudo, al estrecharse la mano o saludarse con un beso, al compartir lavabos, teléfonos, cubiertos, vasos... ¿Cómo me puedo hacer la prueba? En Euskadi la detección del VIH a través de pruebas rápidas se puede realizar en las farmacias, asociaciones o en centros específicos de Osakidetza. Se realiza mediante un pinchazo en el dedo y el resultado se entrega en 10-30 minutos. El resultado positivo se deriva posteriormente a las consultas de Infecciones de Transmisión Sexual. Si el resultado del test rápido es negativo y han transcurrido 3 meses desde la práctica de riesgo, se considera definitivo. ¿Qué significa ser seropostivo? Un resultado positivo del análisis indica que: esa persona está infectada por el VIH. La infección es para toda la vida. Tratamientos y cuidados En los últimos años se han producido importantes avances en los tratamientos antirretrovirales que frenan la acción del virus, aunque todavía no se ha logrado un medicamento que elimine definitivamente el virus. Tampoco hay una vacuna que prevenga la infección. ¿Qué es la infección por VIH? Cuando una persona se infecta, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se introduce en las células de su sistema inmunológico, especialmente en los linfocitos T4 y los va destruyendo lentamente. El sida es un estadio avanzado de la infección. ¿Cómo se transmite? Para infectar a una persona, es necesario un contacto directo e íntimo con la persona infectada o con el objeto contaminado (relaciones sexuales de penetración sin preservativo o inyección con jeringuillas contaminadas). Los fluidos del organismo que poseen una concentración del virus suficiente para infectar a otras personas son: sangre, semen y secreciones vaginales. Por lo tanto, el virus no se transmite por la tos o el estornudo, al estrecharse la mano o saludarse con un beso, al compartir lavabos, teléfonos, cubiertos, vasos... ¿Cómo me puedo hacer la prueba? En Euskadi la detección del VIH a través de pruebas rápidas se puede realizar en las farmacias, asociaciones o en centros específicos de Osakidetza. Se realiza mediante un pinchazo en el dedo y el resultado se entrega en 10-30 minutos. El resultado positivo se deriva posteriormente a las consultas de Infecciones de Transmisión Sexual. Si el resultado del test rápido es negativo y han transcurrido 3 meses desde la práctica de riesgo, se considera definitivo. ¿Qué significa ser seropostivo? Un resultado positivo del análisis indica que: esa persona está infectada por el VIH. La infección es para toda la vida. Tratamientos y cuidados En los últimos años se han producido importantes avances en los tratamientos antirretrovirales que frenan la acción del virus, aunque todavía no se ha logrado un medicamento que elimine definitivamente el virus. Tampoco hay una vacuna que prevenga la infección. ¿Qué es la infección por VIH? Cuando una persona se infecta, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se introduce en las células de su sistema inmunológico, especialmente en los linfocitos T4 y los va destruyendo lentamente. El sida es un estadio avanzado de la infección. ¿Cómo se transmite? Para infectar a una persona, es necesario un contacto directo e íntimo con la persona infectada o con el objeto contaminado (relaciones sexuales de penetración sin preservativo o inyección con jeringuillas contaminadas). Por lo tanto, el virus no se transmite por la tos o el estornudo, al estrecharse la mano o saludarse con un beso, al compartir lavabos, teléfonos, cubiertos, vasos... Los fluidos del organismo que poseen una concentración del virus suficiente para infectar a otras personas son: sangre, semen y secreciones vaginales. ¿Cómo me puedo hacer la prueba? En Euskadi la detección del VIH a través de pruebas rápidas se puede realizar en las farmacias, asociaciones o en centros específicos de Osakidetza. Se realiza mediante un pinchazo en el dedo y el resultado se entrega en 10-30 minutos. El resultado positivo se deriva posteriormente a las consultas de Infecciones de Transmisión Sexual. Si el resultado del test rápido es negativo y han transcurrido 3 meses desde la práctica de riesgo, se considera definitivo. ¿Qué significa ser seropostivo? Tratamientos y cuidados En los últimos años se han producido importantes avances en los tratamientos antirretrovirales que frenan la acción del virus, aunque todavía no se ha logrado un medicamento que elimine definitivamente el virus. Tampoco hay una vacuna que prevenga la infección. Un resultado positivo del análisis indica que: esa persona está infectada por el VIH. La infección es para toda la vida.

Para ello, desde el Plan del Sida de Osakidetza se trabaja en programas de educación sobre salud sexual, «y se ha actualizado todo ese material, dirigido especialmente a los adolescentes para ofrecer en el ámbito educativo información sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Recientemente se ha hecho una difusión de esta información (Guía de salud sexual) a los centros educativos para que lo puedan desarrollar durante el curso».

En este sentido, recalca que «hay que seguir trabajando en la prevención» a través del uso del preservativo con el objetivo de que «en los próximos años podamos ir reduciendo el número de nuevos diagnósticos».

Según los últimos datos, correspondientes a 2024, Euskadi registró 125 nuevos casos del virus, de los que el 21,6% se concentraron en Gipuzkoa, mientras que Bizkaia alcanzó el 63,2% de los casos y Álava el 15,2%. El 82,4% de las nuevas infecciones corresponde a hombres, con una edad media de 36,7 años.

«Hay que combatir la discriminación hacia las personas con VIH» Oskar Ayerdi Coordinador Plan del Sida e ITS

La vía de transmisión predominante continúa siendo la de hombres que tienen sexo con hombres, si bien la transmisión heterosexual aumenta y supone ya el 38,4% de los casos.

Otra de las estrategias preventivas puestas en marcha desde 2019 es la profilaxis pre-exposición (PrEP), que consiste en el uso de fármacos antirretrovirales para evitar la transmisión del VIH, recomendada en aquellas personas con alto riesgo de adquirir la infección. En estos momentos, en Euskadi hay más de 1.600 usuarios de PrEP.

La detección del VIH se realiza a través de pruebas específicas, bien en los centros de salud de Osakidetza, solicitando cita con el médico de familia, o en las consultas de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), que en Gipuzkoa se ubican en el Hospital Donostia y en el Hospital de Mendaro. Asimismo, 19 farmacias guipuzcoanas -60 en Euskadi- forman parte de un programa a través del cual se puede realizar la prueba rápida del VIH (pinchazo en el dedo, no extracción) de forma anónima, además de entidades comunitarias. En caso de un diagnóstico positivo se procede a la derivación a la Unidad de VIH del hospital de referencia para iniciar el tratamiento antirretroviral de forma inmediata. Los medicamentos se recogen siempre en la farmacia del hospital ya que se catalogan como de dispensación hospitalaria. Precisamente esta circunstancia es algo que asociaciónes contra el sida como Harri Beltza vienen denunciando, ya que «tener que acudir al hospital para retirar la medicación supone un gran inconveniente para muchas personas que tienen que ausentarse en el trabajo. Es necesario encontrar otro sistema, porque estigmatiza todavía más a la persona tener que ir al ámbito hospitalario a por una medicación que no supone más que tomar una pastilla o 'x' al día», según describe el presidente de Harri Beltza, Joseba Errekalde.

En la actualidad, en Euskadi hay 6.200 personas en tratamiento que, aunque no elimina por completo el virus, bloquea su multiplicación y frena el avance del virus en el organismo «por lo que les permite vivir con una buena calidad de vida», afirma Ayerdi. «Con el paso de los años el tratamiento frente al VIH ha vivido una revolución espectacular. Al principio se utilizaban muchas pastillas cada día, con una eficacia que no es la que es ahora y además con muchísimos efectos secundarios, y según han ido pasando los años, los de ahora son tratamientos mucho más cómodos, con una gran eficacia frente al virus y con muy pocos efectos secundarios».

A pesar de que los avances médicos han transformado el virus en una infección crónica controlable, la cura definitiva sigue sin llegar. Equipos científicos trabajan en diversas líneas de investigación y «algunas de las noticias más relevantes de este último año han sido especialmente en el campo de la prevención, donde, a pesar de que no se ha conseguido una vacuna del VIH, sí que hay evidencia de poder utilizar algunos fármacos inyectables para la prevención del VIH en el futuro».