Muchas veces se ha dicho que la historia la escriben los vencedores. No estoy muy seguro de ello; pero si me parece que la historia que queda para la posteridad debe estar escrita en inglés, francés o alemán. Si lo está en español no parece historia (o ciencia) de la buena, aunque muchas veces sea igual o mejor. Por poner un sencillo ejemplo, el escorbuto es una enfermedad que se debe a la falta de vitamina C durante varios meses. Por lo tanto, tan solo empezó a aparecer en los viajes de muy larga duración. En primer lugar fueron afectados Portugal y España. Vasco de Gama, en un famoso viaje que comenzó el 8 de julio de 1497 en Santa María de Belém y llegó hasta la India, comenzó con 170 hombres y 55 murieron debido al escorbuto. Cuando la expedición de Magallanes/Elcano que dio la primera vuelta al mundo llevaba tres meses y medio en el Pacífico apareció la enfermedad, primero por la falta de alimentos frescos, y, por fin, por la falta de cualquier alimento. Las ratas eran una de las pocas comidas que quedaban. Descubrieron que cuando los afectados por el escorbuto las comían, remitían los síntomas. Ello es debido a que las ratas sintetizan la vitamina C.

En muchos libros podemos leer que la idea de utilizar cítricos para combatir el escorbuto es del inglés James Lind, que en 1753 publicó un tratado sobre dicha enfermedad (en inglés). En 1579 se publicó en Ciudad de México el libro de fray Agustín Farfán 'Tratado breve de anatomía y cirugía' en el que se indica que para evitar el escorbuto hay que usar cítricos o preparados a base de estos, y no lo cuenta como una novedad sino como algo perfectamente conocido. Casi dos siglos antes que en inglés se había publicado en español.