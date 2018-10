Un escaparate mundial para el producto vasco

El aroma de la alta cocina empieza a desplegarse por Donostia y resulta irremediable dejarse embaucar por él. La capital guipuzcoana ha iniciado la cuenta atrás para convertirse nuevamente en el escaparate que durante cuatro días albergará uno de los congresos gastronómicos de mayor peso a nivel internacional. Cada año es importante, pero no es menos cierto que esta edición contará con un plus que lo hará, si cabe, algo más especial. San Sebastián Gastronomika-Euskadi Basque Country cambia de década y para su vigésimo aniversario la organización ha optado por poner el foco en el sector agroalimentario vasco. Una puesta en valor con la que este jueves mostraron su conformidad todos cuantos acudieron a la presentación oficial del congreso que se celebró en las instalaciones del Basque Culinary Center.

«Hay que conseguir unir en la cadena el primer sector y la gastronomía, el producto vasco con la cocina vasca. Esa debe ser nuestra apuesta», señaló el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, Bittor Oroz, que estuvo acompañado por la consejera del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantza Tapia, el diputado de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, Denis Itxaso y Ernesto Gasco, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, además de los chefs que forman parte del comité técnico del congreso.

Donostia se convertirá así, de domingo a miércoles, en el mejor escaparate del producto local como base de la alta cocina. Y qué mejor escenario para rendir homenaje a uno de los cocineros guipuzcoanos cinco estrellas. Juan Mari Arzak recibirá el próximo lunes, tras el acto inaugural, a las 13.15 horas un reconocimiento a toda su carrera. «Es un pionero y estandarte de la Nueva Cocina Vasca y el mundo así lo considera», subrayó el director del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega.

Claves 1.567 congresistas procedentes de 37 nacionalidades diferentes participaron en el congreso San Sebastián Gastronomika el año pasado 13.252 visitas se contabilizaron en el congreso del año pasado. Casi 300 más que en la edición anterio. Además, 412 periodistas estuvieron acreditados en 2017. 20 aniversario La vigésima edición destinará la temática del congreso a la puesta en valor del producto local. Reconocimientos Juan Mari Arzak, Luis Biosca y Luis García, y al chef y periodista neoyorquino Anthony Bourdain (in memorian). Street Food En el hall del Palacio de Congresos del Kursaal el street food estará dedicado al pintxo: 4 euros pintxo y bebida, 6 euros dos pintxos y bebida.

Será a partir de entonces cuando los chefs más reconocidos del mundo empiecen a desfilar por las instalaciones del Kursaal: Pedro Subijana, Martín Berasategui, Andoni Luis Aduriz, Hilario Arbelaitz, Elena Arzak, José Andrés, Joan Roca, Quique Dacosta, Josean Alija o Carme Ruscalleda son la representación de una larga lista de figuras de renombre.

Valladolid desembarcará además con una selección de pinchos de sus mejores bares. El Basque Culinary Center dispondrá de un comedor en el centro del evento, y la cocina tradicional estará presente de la mano de Jakitea. Asimismo, en el asador se tendrá la oportunidad de probar el queso Idiazabal ganador del XLV Concurso de Quesos elaborados por pastores con leche cruda de oveja latxa o carranzana. Un concurso que se celebró el mes pasado en Ordizia y en el que la media pieza ganadora fue adquirida por San Sebastián Gastronomika por 8.750 euros. Un marco perfecto que se completa además con el reciente reconocimiento de la prestigiosa guía de viajes Lonely Planet que considera 'Ir de pinchos por Donostia' la mejor experiencia gastronómica del mundo.

Tres reconocimientos

Además de Arzak, entre los homenajes que se celebrarán en esta edición, el comité técnico ha decidido otorgar 'ex aequo' el X Premio Gueridón de Oro a dos históricos de la sala de elBulli, Luis Biosca y Luis García «por la impronta que marcaron en un nuevo diseño de restauración».

El premio al Periodismo Gastronómico Pau Albornà i Torras 2018 se concederá 'in memorian' al chef y periodista neoyorquino Anthony Bourdain, a quien la dirección del congreso comunicó hace unos meses la distinción, unas semanas antes de que se quitara la vida. Sin embargo, San Sebastián Gastronomika-Euskadi Basque Country «quiere mantener el galardón por su decisivo trabajo en la difusión de las cocinas del mundo», señalaron.

Entre las novedades de esta edición figura el I Concurso Nacional de Ensaladilla Rusa, además de que el congreso gastronómico será un año más «el único del mundo» que ofrece en cada una de las ponencias, degustaciones en vivo y en tiempo real de lo que el chef ponente está cocinando sobre el escenario. Los cocineros obsequian así a los asistentes con sus últimas elaboraciones «en exclusiva para los congresistas», subrayó la directora del evento, Roser Torras.

Asimismo, las terrazas del Kursaal volverán a convertirse nuevamente en el punto de encuentro de los amantes de la carne. Uno de los últimos actos del congreso será el clásico Concurso Nacional de Parrilla que celebra este año su novena edición y, donde los mejores parrilleros del Estado pondrán (y no en sentido figurado) toda la carne en el asador.

Pero antes de que se celebre la inauguración oficial el lunes día 8, este fin de semana el congreso empieza ya a calentar sus fogones. Mañana, a partir del mediodía en el kiosko del Boulevard con la celebración de la cuarta edición de 'Chef por un día' con cocina en vivo. Y el domingo, se centrará toda la atención sobre las inmediaciones del Kursaal con la jornada de puertas abiertas 'Gastronomika Popular' entre las 11.30 y las 13.30 horas en la sala Cámara. En esta ocasión, para celebrar el veinte aniversario, dos cocineros vascos, Félix Manso y Xabier Zabaleta, y dos vallisoletanos, Víctor Marín y Teo Rodríguez, realizarán un espectáculo culinario relacionado con los pinchos.

Una vez finalicen las ponencias, la celebración se trasladará a los porches del Kursaal, donde se inaugurará otro de los clásicos del congreso y que permite acercar a pie de calle lo que se cuece en el interior del congreso. El 'Street Food' este año estará dedicado al pincho y estará a disposición de todo aquel que se acerque durante los cuatro días que dura el congreso hasta las siete de la tarde. Los precios serán de cuatro euros por un pincho y bebida, o seis euros por dos pinchos más bebida.