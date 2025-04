La Ertzaintza pone en marcha una unidad especializada en menores tras la petición de la Fiscalía ante al alza de delitos

La Ertzaintza ha atendido al fin una histórica reclamación de la Fiscalía vasca y ha puesto en marcha un grupo especializado en menores para afrontar ... el incremento de delitos entre las personas con menos de 18 años que se viene registrando en los últimos años en Euskadi. Según ha podido saber este periódico, el departamento vasco de Seguridad ya ha constituido esta unidad en la comisaría central de la Ertzaintza en Erandio y, además, va a destinar a dos agentes a cada uno de los territorios históricos para que trabajen codo con codo con la Fiscalía. En el caso de Gipuzkoa, se instalarán en un despacho en las dependencias de la Fiscalía de Menores en los juzgados de Donostia, y la idea es que trabajen como policía judicial a las órdenes del ministerio público.

Fuentes de Seguridad apuntan a este periódico que la unidad de menores ya está constituida y «está trabajando bajo las órdenes directas de los fiscales de menores de los tres territorios históricos». Aunque en la Fiscalía de Menores de Donostia puntualizan que «la unidad de menores de la Ertzaintza se está constituyendo, pero aún no ha empezado a trabajar con nosotros. Es un proyecto que está muy avanzado, pero que todavía no ha comenzado a andar». La activación total de la unidad en Gipuzkoa, no obstante, puede ser cuestión de días.

El pasado noviembre, la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, alertó en el Parlamento de que la creación de un grupo especializado en menores en la Ertzaintza era «absolutamente necesaria». Un mes después, en diciembre, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, recogió el guante y anunció, también en la Cámara vasca, que la Ertzaintza crearía una unidad de menores. No puso una fecha concreta, pero el propio Zupiria confirma que «la unidad ya se ha creado» tras una reunión que mantuvieron recientemente el director de la Er-tzaintza y la fiscal superior del País Vasco. «Como unidad está creada en la comisaría central de Erandio y ahora estamos haciendo un despliegue en las tres capitales vascas en coordinación con la Fiscalía de los tres territorios», añade el consejero.

El Departamento de Seguridad, por el momento, no ofrece demasiada información sobre la forma en la que va a trabajar esta unidad específica de menores. Fuentes de la consejería se limitan a decir que «ya se está trabajando bajo las órdenes directas de los fiscales de menores de los tres territorios históricos. En cada territorio hay dos agentes que trabajarán bajo las órdenes de la Fiscalía».

Zupiria, en una entrevista reciente, adelantaba algo más sobre la forma en la que va a funcionar este grupo específico. «Los agentes asignados a esta unidad van a entrar en los grupos de Policía Judicial que ya trabajan en los tribunales y lo harán junto a la Fiscalía. Cuando surjan casos en los que haya implicados menores de edad, ya sea como víctimas o como agresores, estos agentes llevarán a cabo una investigación junto a la Fiscalía de Menores». Apunta también que, «si es una investigación de una dimensión importante, se abordará desde la comisaría central de Erandio. Las investigaciones más pequeñas las asumirán las er-tzain-etxeak de cada territorio con el apoyo de esta unidad de menores».

A falta de asignación

La titular de la Fiscalía de Menores de Gipuzkoa, Mercedes Bautista, aclara a este periódico que en nuestro territorio los dos agentes de la unidad específica de menores de la Ertzaintza aún no han sido asignados por este cuerpo policial, por lo que «todavía no han empezado a trabajar con nosotros». «La unidad de menores de la Ertzaintza se está constituyendo y se les está habilitando un despacho en las dependencias de la Fiscalía», detalla. En el ministerio público saben que ya se han ofertado estas dos plazas en el seno de la Ertzaintza, pero aún no conocen la identidad de las personas concretas que van a formar la unidad.

Bautista explica que «es un proyecto que está muy avanzado», aunque pide «esperar» a que la unidad eche a andar antes de realizar más valoraciones sobre la forma en la que funcionará. Sí que apunta que «la idea es que funcionalmente los agentes reciban nuestras instrucciones».

La creación de esta sección específica de menores en la Ertzaintza viene a cubrir lo que la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, definió como un «déficit policial importante» en su comparecencia en el Parlamento el pasado noviembre. Según advirtió en la comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde presentó los alarmantes datos de la memoria de la Fiscalía vasca de 2023, la creación de esta unidad especializada era «absolutamente necesaria». «Nadie puede ser ajeno a lo que está sucediendo con los menores», cuyos expedientes son «cada vez de mayor gravedad», alertó.

«Esta es una situación muy grave, no solo en la medida en que estamos hablando de víctimas, sino de nuevos patrones de autorías delictivas», resaltó.

Además, Adán hizo hincapié en el problema que supone que los autores de los delitos contra la libertad sexual sean menores de 14 años, «que es el límite sobre el cual no podemos actuar con la Ley del Menor», explicó. Esas denuncias han crecido «de forma notable».

Tres años de espera

La fiscal superior explicó también en el Parlamento que, cuando entró en vigor la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, en 2022, remitió una petición escrita al Departamento de Seguridad «para ver de qué manera se iba a plasmar la obligación legal que venía en esta norma de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tuvieran siempre un grupo especializado para la investigación, detección y prevención en materia de actuación sobre los menores víctimas de violencia». Es ahora, casi tres años después, cuando esta demanda ha sido atendida por la Ertzaintza.