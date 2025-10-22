Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El «español de 47 años» detenido por el homicidio de Zarautz. Félix Morquecho

La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos

El Departamento de Seguridad confirma que comunicará también la procedencia de las víctimas de los delitos, tras lustros notificando solo la edad y el género

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:06

Comenta

El pasado día 13 de octubre, la Ertzaintza informó en sendos comunicados de las detenciones de «un joven de 26 años» por un robo con ... violencia en Vitoria, de «un hombre de 34 años» por agredir en la cabeza y dejar inconsciente «a una persona» en Gernika, y de otro varón «de 28 años» que entró a robar en una habitación de un hotel de Donostia tras descolgarse por la azotea. Es decir, los únicos datos personales que facilitaba la Policía autonómica eran la edad y en todo caso el género del implicado en un delito, algo que se venía repitiendo en todas las noticias publicadas en su página web desde noviembre de 2008. Sin embargo, desde el día siguiente, el martes 14, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha variado su «política informativa» al incluir en sus informaciones el origen de cada detenido y, también, las posibles víctimas de los diferentes ilícitos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  4. 4 Un nutricionista explica por qué el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»
  5. 5 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord
  6. 6 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  7. 7

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua
  8. 8

    «El edificio se verá de verdad en unos meses, cuando crezca la vegetación»
  9. 9 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  10. 10 A la espera de la lluvia para el golpe de setas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos

La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos