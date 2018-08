Tras la huella de Hemingway

Que el escritor estadounidense y premio Nobel Ernest Hemingway era un enamorado de Gipuzkoa y sus territorios limítrofes no es ningún secreto. Este jueves se ha presentado en el Hotel Avenida, de San Sebastián, la nueva revista gratuita 'Hemingway Traveler', de la que se han editado 10.000 ejemplares en castellano e inglés. Cuenta, además, con textos en euskera. En el acto se ha mostrado también el nuevo producto turístico 'Heming.way Road Trip Tour' , creado por la agencia pamplonesa Northern Spain Travel.

El objetivo principal de la publicación, de periodicidad anual, es llegar al viajero estatal e internacional, al igual que fortalecer los vínculos entre Euskadi, Iparralde, Navarra y la Rioja mediante una mezcla de viajes y escapadas que propone este recurso turístico-cultural, que tiene la imagen y singularidad de Ernest Hemingway como línea argumental.

Los lugares, personas, fiestas y costumbres que conoció el premio Nobel en estas tres comunidades autónomas vecinas marcaron con fuerza tanto su vida y como su escritura. Fue una experiencia que fue más allá de los Sanfermines, que Ernest Hemingway universalizó con su 'The Sun Also Rises', titulada 'Fiesta' en su versión en castellano, y que publicó en 1926 y supuso su primera gran novela. El escritor fallecido el 2 de julio de 1961, todavía hoy sigue siendo embajador excepcional para atraer a turistas, y eso lo saben muy bien los promotores de 'Hemingway Traveler'.

Unión de Euskadi, Navarra y La Rioja

La nueva publicación supone la cuarta acción en la que colaboran de manera conjunta Euskadi, Navarra y La Rioja para potenciar el 'Destino Hemingway-Hemingway Bidaide'. La revista se ha distribuido en más de un centenar de hoteles de esas tres comunidades autónomas, en oficinas de turismo y en las tiendas de la editorial Elkar.

Presentación en San Sebastián este jueves de la revista 'Hemingway Traveler', / Michelena

A la presentación de la revista gratuita 'Hemingway Traveler' han acudido Harkaitz Millán, director de Basquetour, Agencia de Turismo del Gobierno Vasco; Edurne Varga, directora del Hotel Avenida; Stephanie Mutsaerts, propietaria de la empresa Northen Spain Travel y que ha presentado el nuevo producto turístico 'Heming-way', y el escritor Edorta Jimenez, coordinador junto al periodista Javier Muñoz del proyecto 'Territorios Hemingway'.

'Hemingway Traveler' es una continuación del paquete turístico 'Destino Hemingway-Hemingway Bidaide', que inició su andadura en 2016, con el lanzamiento de la guía fotoliteraria-gastronómica 'Comer con / Eat with / Manger avec… Hemingway'. Se amplió en 2017 con otros dos proyectos: el 'Mapa Hemingway', presentado en Fitur, y el'Cuaderno de Viaje Hemingway'.

La revista gratuita 'Hemingway Traveler' muestra la huella que dejó Hemingway en cada territorio a través de los lugares conocidos como 'Hemingway'. Explica el paso del escritor estadounidense y premio Nobel por su querida y admirada Navarra, con sus estancias en Pamplona por los Sanfermines, Aoiz, Burguete; Orreaga/Roncesvalles, Selva de Irati; Lekunberri, Sunbilla y Tudela. En Gipuzkoa visitó San Sebastián, Tolosa, Hondarribia, Irun, Bahía de Txingudi, Zarautz, Zumaia, Loiola, Deba (con su geoparke de la Costa Vasca), Markina, Etxebarri, Eibar (Museo de la Industria Armera). En Bizkaia viajó a Bilbao, Ermua, Gernika, Urdaibai, Mundaka, Bermeo y Orduña. En Álava, Vitoria y Ollauri. En Iparralde paseó por las calles de Hendaia, y en La Rioja se deja constancia de sus estancias en Logroño, Haro y Calahorra.

En la publicación aparecen fotografías de todas estas localidades que visitó el escritor desde 1923 hasta 1960. Junto a las imágenes se pueden leer frases de Ernest Hemingway destacando las características principales y eventos anuales de esos municipios. Asimismo, de cada territorio se destaca una receta elaborada por algunos de los restaurantes más antiguos: en Gipuzkoa, Alameda de Hondarribia (1880); en Navarra, la Benta Miguel, de Ventas de Arraitz (1800); ; en Bizkaia, Los Fueros de Bilbao (1878); en Álava, El Portalón de Vitoria, que es una casa de postas y posada desde el siglo XV,; y en La Rioja, Casa Terete, en Haro (1877).

Por lo que respecta a 'Heming.way Tours', iniciativa de la empresa pamplonesa Northen Spain Travel, se trata de un producto turístico que posibilita al viajero recorrer los llamados 'Territorios Hemingway' a través de un viaje organizado y que cuenta con guías expertos en la figura y la obra del escritor norteamericano.

El paso de Hemingway por Gipuzkoa

Ernest Hemingway visitó Gipuzkoa en numerosas ocasiones. Recorrió las calles de San Sebastián en al menos en una decena de veces. En agosto de 1931 se hospedó en el Hotel Avenida, por eso el escenario para realizar la presentación este jueves de la nueva revista gratuita y de periodicidad anual no ha podido ser mejor.

Sobre su estancia en Donostia, Ernest Hemingway no ocultó que le gustaba la arena de La Concha, «lisa, firme y amarilla» y «cálida al tacto de los pies», y luego zambullirse en la bahía. Hay fotos suyas de 1926 y 1927 en las que aparece en bañador junto a su segunda esposa, Paulin Pfeiffer. Acudía al frontón y se declaraba «entusiasmado» por el conocido pelotari Atano. También disfrutaba las tardes en el Café de la Marina, tomando granizado de limón y whisky doble con soda. Acabó de escribir su novela 'Fiesta' en Donostia y Hendaia. Precisamente, la capital guipuzcoana es el escenario del penúltimo capítulo de la famosa obra.

Volvió a San Sebastián en 1959, visita que plasmó en su libro 'The Dangerous Summer' (El verano peligroso). Se alojó en el Maria Cristina y se conoce la anécdota de su encuentro con José de Arteche, que llevó a la publicación en euskara de su aclamada 'The Old Man and the Sea' (El viejo y el mar), para la que renunció de forma expresa a sus derechos de autor. Un año después, 1960, fue su última estancia en la capital, y hay una foto en la que disfruta de una corrida de toros en la plaza del Chofre.

De Gipuzkoa, también quedó prendado por la serenidad de la bahía de Txingudi, que plasmó en otra de sus obras, y destaca que fue cliente de Boinas Elosegui de Tolosa.