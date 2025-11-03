Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio La media de mayores de 75 años en Gipuzkoa ha escalado década a década y este colectivo ya representa el 12% de la población total

Beatriz Campuzano San Sebastián Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:03 Comenta Compartir

Gipuzkoa envejece y lo hace a un ritmo cada vez más acelerado. La pirámide de población hace tiempo que se ensancha hacia arriba al aumentar la esperanza de vida y no nacer los suficientes bebés.

Así lo demuestran los datos que ponen de manifiesto que en tan solo una década, el territorio ha pasado de tener diez municipios con una tasa de mayores de 75 años superior al 12% a casi una treintena. De hecho, si echamos la vista atrás hasta 2004 vemos que entonces eran solo seis las localidades más envejecidas.

En Bidania-Goiatz, Baliarrain, Ataun, Mutiloa, Arama y Orendain, el porcentaje de mayores de 75 años sobre el total de la población era superior al 12%. Eran pocos municipios en comparación con lo que ocurrió décadas después y es que... ...en tan solo una década el múmero de municipios aumentó hasta diez y así ha seguido creciendo... hasta que en 2024 (últimos datos disponibles) ha rozado los 30. Exactamente fueron 27, cuatro veces más que en 2004. AUX STEP FOR JS

La media de mayores de 75 años en Gipuzkoa ha ido también a su vez escalando década a década unos dos puntos porcentuales. Si en 2004, el peso de las personas de esta franja de edad era del 8,5% respecto al total de población, en 2014 ya subió a 10,5% y el año pasado, según los últimos datos disponibles ofrecidos por el Gobierno Vasco, se situaba en torno al 12%.

En 2024 En 2004 1 De cada 9 guipuzcoanos tenía más de 75 años 1 De cada 12 guipuzcoanos tenía más de 75 años En 2004 1 De cada 12 guipuzcoanos tenía más de 75 años En 2024 1 De cada 9 guipuzcoanos tenía más de 75 años En 2004 1 De cada 12 guipuzcoanos tiene más de 75 años En 2024 1 De cada 9 guipuzcoanos tiene más de 75 años En 2004 1 De cada 12 guipuzcoanos tiene más de 75 años En 2024 1 De cada 9 guipuzcoanos tiene más de 75 años

Lo cierto es que el panorama a futuro no se atisba muy diferente porque hace tiempo que los expertos llevan advirtiendo de que este envejecimiento continuará acelerándose en los próximos años con la llegada a la vejez de las generaciones del 'baby boom'. El reto es mayúsculo.

La fotografía demográfica actual de Gipuzkoa no tiene nada que ver con la de hace una década, y todavía menos con la de hace dos. Basta mirar el mapa para comprobar cuántos municipios han cambiado de color al aumentar el porcentaje de mayores. Este grupo es cada vez más numeroso en casi todas las localidades del territorio.

En 27 municipios de los 88 de Gipuzkoa el porcentaje de mayores de 75 años es superior al 12%. Este aumento, que se extiende a lo largo y ancho del territorio, refleja una realidad, el de la población sobreenvejecida, que ya no solo afecta a los pequeños pueblos del interior, sino también a localidades de mayor densidad poblacional como Donostia, Errenteria, Irun y Eibar.

Olaberria, el más envejecido

Entre 2004 y 2024, Olaberria, con un aumento de 9,23 puntos, ha sido el municipio que ha experimentado un mayor crecimiento de personas mayores. Le siguen Lasarte-Oria con un aumento de 8,84, e Ibarra, que ha incrementado en 8,62 puntos. Hondarribia y Zumarraga también destacan, con crecimientos de 6,24 y 6 puntos respectivamente.

Precisamente, Olaberria, que contaba el año pasado con 946 personas censadas, con una tasa de 16,7% de personas mayores de 75 años, es el municipio más envejecido del territorio. También figuran Arama, Zumarraga, Lasarte, Legazpi, Zerain, Eibar e Ibarra que, aunque no se acercan a la tasa de Olaberria, no se quedan lejos, con porcentajes por encima del 13%. Si prestamos atención a los municipios de más de 20.000 habitantes, comprobamos que el porcentaje de población mayor de 75 años tanto en Arrasate como en San Sebastián, Eibar, Errenteria, Hernani, Irun o Zarautz también ha aumentado situándose en todos los municipios entre el 11 y el 13%. Hace veinte años, esa tasa oscilaba entre el 7 y 11%.

En la última década, solo un pequeño puñado de localidades ha visto reducir el porcentaje de sus mayores. Coincide que son municipios de pocos habitantes y donde uno o dos fallecimientos cambian radicalmente la estadística. Es el caso de Baliarrain, que encabeza el ranking de los que más han bajado con un descenso de un 5,69 puntos porcentuales respecto a 2014 y de 15,13 puntos respecto a 2004. También aparecen en la lista Larraul, Elduain, Bidania-Goiatz y Segura, entre otros.

Si nos fijamos en cuáles son las ciudades o pueblos donde las personas de edad avanzada tienen menos peso, es decir representan menos del 8% de la población, son solo nueve frente a los 20 de hace una década y 36 de hace dos. Se trata de Baliarrain, Larraul, Irura, Astigarraga, Aizarnazabal, Anoeta, Aduna, Hernialde y Gaztelu.

Feminización de la vejez

La vejez también tiene rostro femenino. Son más las mujeres mayores que los hombres y no es de extrañar ya que la esperanza de vida en Euskadi se incrementó en cinco décimas en el caso de las mujeres, que llegan a los 86,6 años, y en siete décimas en el caso de los hombres, que alcanzan un máximo histórico de 81,2 años. Esta feminización de la vejez se venía dando hace años, pero ahora se ha acentuado. De hecho, 73 municipios tenían en 2024 un porcentaje de mujeres de más de 75 años mayor que de hombres de la misma edad. La localidad donde la presencia femenina es más llamativa es Olaberria, donde el porcentaje de mujeres mayores de 75 años es del 21.62%, mientras que el de hombres es del 13.44%. Le siguen Zumarraga, Legazpi, Eibar y Soraluze.

Temas

Historias visuales