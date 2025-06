En las entrañas del gigante cuántico que llegará a Donostia Ciencia. El Diario Vasco viaja al laboratorio de IBM en Nueva York para descubrir el Quantum System Two, el ordenador cuántico que llegará a San Sebastián este otoño

El primer ordenador cuántico System Two está en el Thomas J. Watson, y es el mismo que se instalará en Donostia este otoño.

Amenos de una hora de Manhattan, en las colinas de Yorktown Heights, se levanta uno de los centros de investigación más secretos e influyentes del mundo: el Thomas J. Watson Research Center, cuartel general global de IBM.

El Diario Vasco se ha desplazado hasta allí para conocer desde dentro la tecnología que está llamada a transformar el futuro: la computación cuántica. Y, más concretamente, el IBM Quantum System Two, el ordenador cuántico que en otoño de este mismo año se instalará en San Sebastián. Tan solo la capital guipuzcoana y Kobe (Japón) dispondrán de esta máquina en este presente 2025. Su estructura está en un gran cubo hexagonal de 6,7m x 6,7m x 3,7m.

-273º Temperatura cero absoluta Los ordenadores cuánticos solo pueden funcionar cerca de la temperatura cero absoluta (-273,15 grados Celsius). Solo para enfriar los chips cuánticos actuales se necesitan días y sistemas de refrigeración de última generación, que utlizan helio.

Este medio ha podido acceder por primera vez a la misma sala donde IBM cuenta y opera con el primer System Two del mundo, en una expedición organizada por Ikerbasque –la fundación vasca para la ciencia del Gobierno Vasco– y encabezada por el viceconsejero de Ciencia e Innovación, Adolfo Morais, y el director de IBM Quantum de España y Portugal, Mikel Díez. Se trata de una máquina modular y escalable que marca un antes y un después en la computación. El System Two se encuentra en una sala adyacente al vestíbulo principal, lo suficientemente visible para parecer una obra artística, pero funcionalmente vital. La sala aloja un sistema de refrigeración por etapas: una 'cascada de cilindros' (más conocido como el 'candelabro') que mantiene los procesadores a -273ºC, al usar helio en múltiples fases.

Es, en cambio, en Poughkeepsie, a dos horas del centro de Nueva York, donde IBM ensambla y calibra el ordenador cuántico que se instalará en San Sebastián entre los meses de octubre y diciembre. La máquina se encuentra todavía en fase de fabricación, y una vez calibrada se volverá a desmontar para su envío en avión a la capital guipuzcoana en unas condiciones de máxima seguridad y protección. Su ensamblaje en el Polo Cuántico de Ibaeta oscilará entre los dos y los tres meses

De regreso de nuevo al Thomas J. Watson, fue en este mismo lugar donde se selló en marzo el acuerdo definitivo para que Euskadi se convierta en uno de los pocos territorios del planeta en contar con esta tecnología de vanguardia. Lo que hasta ahora solo era posible ver en simulaciones, ya se toca en Donostia, que se convertirá en una de las dos únicas ciudades del mundo en albergar esta máquina este año. Este centro de investigación no es solo un lugar simbólico. Aquí es donde actualmente funciona el primer System Two del mundo, y donde IBM prueba y calibra sus tecnologías más sofisticadas.

Ampliar En el interior de los tubos se encuentran los conocidos como 'candelabros', donde está instalado el chip.

El vicepresidente de IBM Quantum Adoption, Scott Crowder, nos acompaña durante toda la visita en el centro Thomas J. Watson, donde trabajan e investigan alrededor de 2.000 empleados en un entorno ídilico, rodeado de árboles y campas verdes. «Este es el ordenador cuántico más avanzado de IBM. Dentro de la pieza central es donde viven nuestros cúbits, que es la unidad básica de información en la computación cuántica. Mientras que un bit clásico solo puede estar en uno de dos estados posibles —0 o 1—, un cúbit puede estar en una superposición de ambos al mismo tiempo. Es decir, un cúbit puede representar 0, 1, o una combinación de los dos, con ciertas probabilidades. Esto se traduce en una capacidad de procesamiento mucho mayor en algunos tipos de problemas. Nuestros cúbits deben estar separados de todo lo demás en el universo, por eso es uno de los lugares más fríos del universo».

«El de Donostia va a ser el ordenador cuántico más avanzado del mundo» Scott Crowder Vpte. IBM Quantum Adoption

Crowder señala que este tipo de computación permite «resolver problemas en química, optimización o aprendizaje automático que son impracticables con ordenadores clásicos», y anticipa que tendrá un gran impacto en sectores como los materiales, la química, la salud, las ciencias de la vida y las finanzas.

Inicialmente, Euskadi iba a recibir el IBM Quantum System One, pero finalmente la apuesta se elevó hacia su sucesor. ¿La razón? El System Two incorpora una arquitectura modular, escalable y actualizable. Esto significa que cuando IBM desarrolle nuevas unidades de procesamiento cuántico, podrán añadirse sin necesidad de reconstruir todo el sistema. Instalado ya en el Thomas J. Watson, el System Two que se verá en San Sebastián incluirá el procesador Heron de 156 cúbits, el más avanzado de IBM hasta la fecha. Esta tecnología permitirá abordar desafíos en sectores como la farmacología, la sostenibilidad, la inteligencia artificial y la criptografía avanzada.

El Polo Cuántico de Ibaeta es el emplazamiento escogido para instalar esta máquina en un moderno edificio de cinco plantas y 6.000 m² que ya está prácticamente terminado. Contará con más de 80 laboratorios y 300 investigadores. El corazón del edificio será una sala de 110 m² donde se instalará el sistema, y estará a pie de calle para que cualquier viandante pueda observarlo. En la planta inferior se encuentran los sistemas de refrigeración (-273 ºC).

«La inversión total del proyecto cuántico asciende a 153 millones hasta 2028» Adolfo Morais Viceconsejero de Ciencia e Innovación

El viceconsejero de Ciencia e Innovación, Adolfo Morais, pone cifras a este gran proyecto. «La inversión total extraordinaria destinada al proyecto cuántico asciende a 153 millones de euros hasta 2028. Esta cifra incluye la adquisición del ordenador cuántico y la construcción del nuevo edificio Ikerbasque. La Diputación de Gipuzkoa ha aportado 25 millones de euros». Este esfuerzo no se limita a tener la máquina, se trata de activar un ecosistema de formación, investigación, emprendimiento tecnológico y atracción de talento. El objetivo es que Euskadi no solo utilice la computación cuántica, sino que la lidere en Europa.

«Hemos usado el 50% del ordenador en remoto con programas de investigación» Miguel Ángel Arocena Gerente de Ikerbasque

Europa ya cuenta con acceso remoto a tecnologías cuánticas de IBM desde Alemania, pero San Sebastián será la primera ciudad europea con un System Two físico. Esto coloca a la capital guipuzcoana en una red exclusiva y estratégica para el futuro de la computación cuántica. «En mayo de este año hemos conseguido alcanzar el 100% del uso del ordeandor de lo que tenemos contratado. Esto significa que desde BasQ ya se está utilizando el 50% del total de la capacidad del ordenador cuántico de IBM, a través del acceso remoto, antes incluso de que esté instalado físicamente en Euskadi. Es decir, ya está usando ese 50% en su totalidad, gracias a programas de investigación y formación», afirman Morais y el gerente de Ikerbasque, Miguel Angel Arocena.

Ampliar En el interior de estos tubos se encuentran las 'tripas' del ordenador cuántico de IBM.

Donostia no solo tendrá un nuevo ordenador cuántico. Tendrá una herramienta para formar talento, atraer empresas, fomentar investigación puntera y abrir nuevas vías industriales y científicas. «La llamada 'milla cuántica' de Donostia, que une el nuevo edificio del ordenador con centros punteros como el DIPC y la torre Quantum de Nanogune, simboliza esta apuesta estratégica por la ciencia. Actualmente, ya hay más de veinte instituciones académicas del País Vasco que acceden remotamente a capacidades cuánticas, y nuestra intención es que solo instituciones y empresas vascas accedan al System Two, aunque no nos cerramos a nadie», confirman el viceconsejero y el gerente de Ikerbasque.

Lo visto en el Thomas J. Watson es una demostración de cómo la ciencia más avanzada puede materializarse en impacto real. El futuro cuántico se construye hoy. Y Donostia ha decidido estar en el núcleo.

