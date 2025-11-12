«Se enfadaba y me golpeaba hasta sacarme del coche y me dejaba tirada en la carretera»

«Nunca me ha querido, ni a mí ni a mis hijos». Esta es la conclusión de la que fue mujer durante 38 años de ... un hombre -vecino de Donostia- acusado de maltratarla y violarla, delitos por los que se le solicita una condena de 19 años de prisión. La primera de las dos sesiones de las que se compone el juicio se ha celebrado este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. En la vista oral, la víctima ha relatado los episodios de maltrato, insultos, agresiones e incluso un caso de violación que sufrió a manos del que fue su marido durante casi cuatro décadas.

Según ha contado la mujer, su relación conyugal «empezó en 1983 y finalizó en 2021, cuando nos divorciamos». Antes de casarse, asegura que la relación era buena. «Yo estaba enamorada, la relación era estupenda, pero cuando nos casamos todo cambió». La víctima establece la vuelta del viaje de novios como el momento en el que la relación con su marido se transformó. «Comenzó a enfadarse por todo, me insultaba mucho y me lanzaba cosas cuando se cabreaba».

'Gilipollas', 'no me vales para nada', 'te voy a mandar a tomar por culo', 'estás loca' o 'la cabeza solo la tienes para llevar el pelo son algunos de los insultos que la denunciante tenía que soportar «a diario». Asegura que se enfadaba «continuamente, por cualquier cosa, incluso porque le ponía un filete más pequeño que a mis hijos». Esta situación generó «miedo y angustia» en la víctima, lo que le ha provocado «una gastritis crónica».

Y las agresiones no eran únicamente verbales. «Me daba empujones y me pegaba siempre en el coche por decirle que tenía que ir más lento». Precisamente cuando compartían vehículo llegaban algunos de los momentos más desagradables. «Se enfadaba y me golpeaba hasta sacarme del coche. Me echaba y me dejaba tirada en la carretera».

Pero las actitudes violentas no solo se centraban en su mujer, sino que también afectaba a los dos hijos que tenían en común. En una ocasión en la que se generó una discusión en el domicilio, «empujó a mi hijo menor, lo tiró a la cama, lo agarró del cuello e incluso le llegó a morder», ha declarado la víctima. Debido a este episodio, el joven sufrió «un ataque de pánico».

«Me forzó»

El suceso más grave que ha narrado la víctima durante su intervención ha sido el referente a la presunta violación que sufrió por parte del acusado. «Vino a la habitación. Yo le dije que no tenía ganas de tener relaciones sexuales, pero él me abrió las piernas y me forzó. Ese momento se me hizo eterno, fue horroroso, como si me estuvieran clavando un cuchillo».

Para concluir su relato de los hechos, la víctima ha asegurado que «nunca me ha querido, ni a mí ni a mis hijos». Los dos hijos del matrimonio también han comparecido en la vista oral. El menor de ellos ha afirmado que el procesado «nunca ha sido un padre como tal, ha sido una relación de miedo por mi parte».

El encausado también le profería «insultos» y, al igual que a su mujer, «me golpeaba, me ha machacado mentalmente durante toda mi vida». El joven ha confirmado los episodios de agresiones sufridos por su madre, y ha narrado cómo su padre «intentó estrangularme». «Dormíamos con el pestillo echado porque le teníamos miedo», ha añadido, y ha definido el domicilio como «la casa del terror, cuando llegaba él».