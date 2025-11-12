Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista exterior de la Audiencia de Gipuzkoa

Juicio por maltrato y violación en Donostia

«Se enfadaba y me golpeaba hasta sacarme del coche y me dejaba tirada en la carretera»

Un hombre se enfrenta una petición de pena de 19 años por presunto maltrato y violación a la que fue su mujer durante 38 años en Donostia

Martin Ruiz Egaña

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:10

«Nunca me ha querido, ni a mí ni a mis hijos». Esta es la conclusión de la que fue mujer durante 38 años de ... un hombre -vecino de Donostia- acusado de maltratarla y violarla, delitos por los que se le solicita una condena de 19 años de prisión. La primera de las dos sesiones de las que se compone el juicio se ha celebrado este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. En la vista oral, la víctima ha relatado los episodios de maltrato, insultos, agresiones e incluso un caso de violación que sufrió a manos del que fue su marido durante casi cuatro décadas.

