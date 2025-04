La comodidad y la rapidez, los frenos al transporte público

La comodidad y la rapidez, y no la falta o la calidad de los servicios, son los factores fundamentales a la hora de que las ... personas que se desplazan a su centro de trabajo o de estudio en su vehículo motorizado privado no opten por el transporte público. Así lo refleja una encuesta titulada 'Estudio sobre Movilidad y Transporte de Gipuzkoa' que fue debatida ayer en la comisión de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial en las Juntas Generales del territorio.

Uno de los datos más destacados expuestos por el diputado foral, Felix Urkola, es que el 46% de las personas que van a trabajar o a estudiar en su coche o moto lo hacen a pesar de contar con una alternativa ofrecida por el transporte público. El 50% de los encuestados por Gizaker, la empresa encargada por la Diputación para la realización de los cuestionarios, no tiene esa otra opción en cambio.

A pesar de tener opción mediante el autobús o el tren, dentro de ese 46% que sigue yendo a desarrollar su actividad habitual en el vehículo particular, la comodidad es el factor predominante con un 45,2% y la rapidez es el segundo con un 37,4%. Entre las razones posibles elegidas por los encuestados, el 82,6% de ellos eligió estas dos opciones.

Otra razón como los horarios tan solo ha sido elegida por el 13% de los encuestados, mientras que la economía es un motivo apenas significante en esta cuestión, ya que solo el 2,6% de los cuestionados lo ha tomado como motivo de su decisión de continuar trasladándose al centro de trabajo o de estudios en su vehículo particular.

Esa población, la que va a trabajar o estudiar en su vehículo privado, representa según la encuesta -que ha contado con una muestra de 800 personas- el 31,3%, un dato que llama la atención porque la población que se considera que conduce todos los días, los días laborables, los fines de semana o esporádicamente, asciende hasta el 69,7%.

Para cuidar el medio ambiente

De esa cifra, el 72,9% se muestra dispuesto -y el 23,7% no- a dejar su vehículo en casa y optar por el transporte público si fuera para cuidar el medio ambiente. Sin embargo, preguntada esa misma población por qué aspectos tendría que mejorar el transporte público actual para que lo usase más frecuentemente, el 15,3% ha respondido 'nada' y el 29,8% 'no sabe/no contesta'. Es decir, el 45,1% no necesita o no sabe qué necesita el sistema de transporte público para que fuera una alternativa más recurrente en su vida, a pesar de que el 72% estaría dispuesta a dejar el coche en casa para cuidar ya el medio ambiente, pero no lo hace. El 40,4% de los conductores sí considera que usaría el transporte público con mayor frecuencia si se mejoraran las rutas y los horarios de los servicios.

En el transporte público hay grandes diferencias entre las comarcas respecto a su uso. En Donostialdea el 50,2% de la población usa el autobús urbano de lunes a viernes, mientras que ese porcentaje desciende al 31,5% en Bidasoa-Oiartzun.

El coche eléctrico, «regular»

Además, con el objetivo de conocer qué tipo de vehículo conducen, solo el 4,1% de los conductores encuestados cuenta con un vehículo híbrido y el 0,9% con un eléctrico. Preguntados por cuál adquirirían cuando llegara el momento de cambiarlo, el 24,8% elegiría un híbrido, el 8,1% un eléctrico y el 31,2% continuaría con uno de combustión. El resto o no compraría otro coche (7,5%) o no sabe/no contesta (28,4%). Entre todos los encuestados, el 39,3% tiene una imagen «regular» de los coches eléctricos.