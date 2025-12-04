Enba reclama «mayor control» de la población de jabalíes ante el riesgo que suponen para la cabaña ganadera

El brote de peste porcina africana (PPA) que ha puesto en jaque una de las industrias más potentes en Cataluña, la de los productos derivados ... del cerdo, ha vuelto a poner en el foco un viejo conflicto del sector ganadero vasco. A través de un comunicado publicado este jueves, Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA) reclama un «un mayor esfuerzo en el control poblacional de los jabalíes», debido al «riesgo» que suponen estos animales como «vectores transmisores de enfermedades» para la cabaña ganadera.

La crisis de la PPA, junto con los recientes brotes de gripe aviar no hacen más que evidenciar, según ENBA, «la necesidad de priorizar el establecimiento de un plany de medidas de control de la fauna silvestre». En el documento recuerdan que «si bien los daños por jabalíes en las praderas y huertas son evidentes e incontestables, el riesgo sanitario que suponen para la cabaña ganadera es algo que ha pasado más desapercibido para las autoridades y la población en general», y lamentan que «la situación generada en Barcelona» lo haya puesto «en el foco».

Enba concreta que el esfuerzo en el control poblacional de los jabalíes «requiere del trabajo compartido entre instituciones, cazadores y ganaderos» para hacer frente a «la auténtica plaga de jabalíes con la que vivimos y que se acerca a nuestra cabaña ganadera, compartiendo praderas, bebederos, comederos e incluso, alguna vez, entrando los jabalíes en las propias cuadras».

«Riesgo sanitario»

Insisten en que «la cabaña ganadera está en riesgo sanitario» y exigen que se «activen todas las medidas y métodos posibles» para controlar la población de jabalíes. Del mismo modo, ENBA solicita que «se aumente y mejore la toma de muestras de jabalíes abatidos para controlar la prevalencia de las diferentes enfermedades en la población de jabalíes».