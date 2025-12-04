Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un jabalí en un bosque de Gipuzkoa. Lobo Altuna

Enba reclama «mayor control» de la población de jabalíes ante el riesgo que suponen para la cabaña ganadera

La crisis de peste porcina africana en Cataluña «ha puesto bajo los focos» el papel que juegan estos animales como «vector transmisor de enfermedades»

Martin Ruiz Egaña

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:04

Comenta

El brote de peste porcina africana (PPA) que ha puesto en jaque una de las industrias más potentes en Cataluña, la de los productos derivados ... del cerdo, ha vuelto a poner en el foco un viejo conflicto del sector ganadero vasco. A través de un comunicado publicado este jueves, Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA) reclama un «un mayor esfuerzo en el control poblacional de los jabalíes», debido al «riesgo» que suponen estos animales como «vectores transmisores de enfermedades» para la cabaña ganadera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  4. 4 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  7. 7

    La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas
  8. 8

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  9. 9 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  10. 10

    El consorcio vasco gana la puja a los grandes fondos para comprar la antigua Ibermática

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Enba reclama «mayor control» de la población de jabalíes ante el riesgo que suponen para la cabaña ganadera

Enba reclama «mayor control» de la población de jabalíes ante el riesgo que suponen para la cabaña ganadera