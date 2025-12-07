Los continuos anuncios sobre nuevas medidas de conciliación en las empresas ha aumentado las consultas, también la conflictividad por la «indefinición jurídica» de las mismas, ... según observan desde el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gipuzkoa. Su presidente, Iñigo de la Peña, señala que «se solicitan en plantillas más amplias y fundamentalmente, por parte de las mujeres».

– ¿Qué impacto están teniendo las medidas de conciliación en la gestión de las empresas?

– Lo que estamos viendo es que se están solicitando en empresas con plantillas más amplias. Al mismo tiempo observamos que fundamentalmente las solicitan las mujeres. La historia es que estas medidas están pensadas fundamentalmente para atender a los hijos menores y el principal problema es que todas las solicitudes se concentran en el periodo vacacional.

– ¿Y qué mejoras observan?

– Se han ampliado sustancialmente la duración de los permisos, sin embargo hay que poner encima de la mesa que estas medidas de conciliación no han sido bien definidas en la norma y quedan muchos cabos sueltos. Por ejemplo, el permiso parental de las 8 semanas sigue estando sin retribuir o sin compensar pero hay una directiva que indica que tiene que ser retribuido o compensado.

– ¿Las continuas novedades normativas están abrumando a las empresas?

– Sí, sin duda. El problema no son las medidas de conciliación en sí, sino que no se hace una reforma integral o única. Parece que desde la pandemia se ha optado por una forma de legislar por goteo. Si la idea del Gobierno es ampliar esa cobertura para poder atender a los menores, familiares o circunstancias sobrevenidas lo normal es regular todo de una vez, para conocer el campo de juego con cierta estabilidad en el futuro.

– ¿Han aumentado las consultas laborales?

– Exponencialmente, por todas estas veces que se anuncia un nuevo cambio o una nueva norma. Hay veces que incluso la ministra del ramo ha dado la noticia cuando la norma aún no está publicada. La cuestión es que al final siempre tienen que entrar los tribunales a definir aspectos que no están claros. Andamos con una indefinición jurídica que genera conflictividad de un lado y de otro.

– En este sentido, ¿han aumentado los litigios?

– Lo que ha habido es más conflictividad, siempre intentamos no llegar al punto del juicio.

– ¿Una empresa que trabaja a turnos cómo puede aplicar estas medidas de conciliación?

– Las que trabajan a turnos, que fundamentalmente es el metal en nuestro territorio, tienen plantillas muy masculinizadas y hemos tenido muchas problemáticas de este tipo. Hemos apreciado que el permiso de reducción de jornada para cuidar de familiares se solicita por parte de ambos géneros. Tuvimos un caso de un trabajador que pidió trabajar en el turno de mañana para poder cuidar por las noches a su madre. No hubo problema y la empresa obviamente le dijo que atendía la solicitud, pero el principal problema es que tienes que gestionar ese grupo y la modificación que de ello deriva porque puede generarte una conflictividad en la plantilla.

– ¿Qué empresas o sectores tienen mayores dificultades para el teletrabajo?

– No hablaría de sector como tal sino más bien de puesto de trabajo. Los que están mecanizados, por ejemplo, requieren presencialidad, pero un ingeniero de proyecto puede teletrabajar y está en la misma empresa.