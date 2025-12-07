Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Iñigo de la Peña, abogado y graduado social. MICHELENA

Iñigo de la Peña

Presidente del Colegio de Graduados Sociales
«Las empresas están abrumadas por los cambios normativos»

Las consultas laborales sobre conciliación han aumentado «exponencialmente», y muchas de las medidas «no están bien definidas»

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Los continuos anuncios sobre nuevas medidas de conciliación en las empresas ha aumentado las consultas, también la conflictividad por la «indefinición jurídica» de las mismas, ... según observan desde el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gipuzkoa. Su presidente, Iñigo de la Peña, señala que «se solicitan en plantillas más amplias y fundamentalmente, por parte de las mujeres».

