«La empresa se ha aprovechado de los trabajadores y los han dejado en la calle» El trabajador portugués fallecido fue fotografiado en el tejado media hora antes del accidente mortal. ELA denuncia a la donostiarra Eraiki Prest tras el accidente laboral mortal en Alemania de un operario portugués que residía en Gipuzkoa

El sindicato ELA anunció ayer que ha interpuesto sendas denuncias contra la empresa donostiarra Eraiki Prest ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y el Departamento de Empleo y Política Social del Gobierno Vasco, que llegará también a Osalan, tras el accidente laboral mortal sufrido el pasado 3 de septiembre en Alemania por un trabajador portugués residente en Gipuzkoa. El fallecido, junto a otros cuatro compañeros, dos argelinos y dos marroquíes, había viajado desde Donostia a la ciudad germana de Merkendorf para colocar paneles solares en granjas de dicho municipio.

La central nacionalista considera que Eraiki Prest, subcontratada por la belga Enova Construction CVBA, ha incurrido en varias infracciones que deben ser investigadas. Igor San José, responsable de construcción de ELA en Gipuzkoa, las enumera: «La empresa que los emplea es de aquí, los contratos se hicieron en Donostia de víspera y el del fallecido, al subirse a la furgoneta que los llevó a Alemania. Los trabajadores no estaban formados para este trabajo y nunca habían trabajado para esta empresa y no habían pasado el reconocimiento médico obligatorio. Es decir, hay muchos aspectos en este caso que creemos que no se han hecho bien y de ahí las denuncias».

Fueron los compañeros del trabajador fallecido los que se pusieron en contacto con ELA para poner en sus manos lo sucedido. «Cuentan que nada más llegar allí se sorprendieron por el tipo de trabajo que tenían que hacer», dice San José. Tras salir de San Sebastián el día 1 de septiembre llegaron a la ciudad alemana a la 01.00 del lunes día 3. Tras contactar con un representante de la empresa Enova, desayunaron y les llevaron a la granja en la que debían cambiar las tejas por las placas solares. «Cuando les dicen que se suban al tejado se dan cuenta de que no hay ningún tipo de medida de seguridad, ni red, ni vallas, ni líneas de vida. De hecho sacan fotos para dar fe», cuenta el portavoz de ELA. Sobre las 10.15 horas el trabajador portugués cae de una altura de 15 metros y fallece.

El representante de la empresa «les dice a los otros cuatro compañeros que se metan en el coche y los lleva al piso en el que iban a vivir durante una obra en la que, en principio, les habían dicho que iban a ganar bien, incluyendo el pago de la comida y la estancia. Pero nada más llegar allí les dijeron que les iban a pagar 60 euros semanales y se quejaron», cuenta. Estos trabajadores volvieron a Donostia el miércoles 5, «en tren, no en furgoneta». No tienen duda en ELA de que la empresa donostiarra, situada en el barrio de Gros, «había subcontratado mano de obra barata, porque los cinco tenían un contrato de fin de obra y eran peones especialistas». Otro de los aspectos que denuncia la central es que «ningún responsable de Eraiki Prest fuera con estos trabajadores hasta Alemania o hubieran puesto un recurso preventivo propio. No había ningún encargado, alguien les tenía que haber dirigido. Esto también es algo que sucede en obras que se realizan en Gipuzkoa».

Sobre la actitud de esta empresa señalan que no fue hasta ayer, más de diez días después del accidente, cuando «notificaron el fallecimiento del trabajador. Creemos que se ha hecho por la denuncia que hemos realizado ante la opinión pública».

Preocupa en el área de construcción del sindicato nacionalista la situación de vulnerabilidad que están viviendo algunos de los trabajadores que viajaron a Alemania. «Están en una situación muy mala, dos de ellos durmiendo en la calle. Al final son extranjeros muy necesitados y se han aprovechado de ellos para llevarles al extranjero y les han dejado en la calle. Les vamos a ayudar a que testifiquen para que cuenten lo que pasó».

En relación a este nuevo accidente laboral mortal, las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer una declaración institucional de cinco puntos en la que lamentaron la muerte del trabajador e insistieron en que la «seguridad laboral ha de ser una prioridad en el trabajo».