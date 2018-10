«Empezó por tocarme la rodilla; no entendía lo que estaba pasando» Una menor acusa de abusos sexuales a un amigo de su familia, para quien la Fiscalía de Gipuzkoa pide dos años y seis meses de cárcel JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 25 octubre 2018, 06:33

La Fiscalía de Gipuzkoa solicitó ayer una condena de dos años y seis meses de prisión y tres mil euros de indemnización para un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de 11 años, hija de una mujer a la que le unía una estrecha relación de amistad. En la vista, la víctima se ratificó en la denuncia, en tanto que el acusado negó las imputaciones y declaró que jamas abusó de la niña. Su letrado pidió la absolución.

Los hechos se remontan a junio de 2013 y acontecieron en una localidad de la comarca del Deba. La Fiscalía mantuvo que el varón investigado acudió al domicilio de la víctima a instancias de la madre, ya que esa mañana debían enviarle un armario y como quiera que ella debía ausentarse por motivos laborales, le pidió que estuviera presente y atendiera a su hija de 11 años.

La acusación sostiene que el varón aprovechó que se quedó a solas con la niña para someterla a tocamientos de carácter sexual. También afirma que le dio besos en el cuello y en la tripa.

Durante la vista celebrada ayer, la menor, que en actualidad tiene 16 años, explicó que el acusado era amigo de la familia. «Le conocía desde que era pequeña. Solía hacer recados y encargos para mi madre».

La testigo manifestó que el día de los hechos «mi madre me había dicho que él iba a venir a casa, que tenían que traer unos muebles de Ikea y que tenía que colocarlos en su sitio. Aquella mañana fui yo quien le abrió la puerta. Recuerdo que hacía calor; me encontraba en pijama, con un pantalón corto. Estaba leyendo un libro en euskera. Cuando entró, se sentó a mi lado. Me dijo que leyera porque él también quería aprender euskera. Y mientras lo hacía empezó a tocarme la rodilla y subió la mano hacia arriba», manifestó instantes antes de romper a llorar.

La menor, que testificó por videoconferencia desde una sala contigua, señaló que ante el comportamiento del encausado «intenté alejarme de él y seguí leyendo. No entendía muy bien qué pasaba. Luego comenzó a darme besos en el cuello y por la tripa».

Que no lo contara

La joven detalló que se refugió en su habitación y que al cabo de unos minutos le llamó. «Me dijo que mi madre estaba al teléfono. Fui a la sala y era mentira. Solo quería decirme que no dijera a nadie lo que había pasado».

La menor manifestó que posteriormente, en cuanto los repartidores de Ikea abandonaron la vivienda, telefoneó a su madre. «Le dije que no quería que estuviera en casa. Entonces mi madre le dijo que se marchara que yo me iba a casa de una amiga».

La joven recordó que si bien los hechos sucedieron en junio de 2013 no fue hasta marzo del año siguiente cuando se lo contó a su madre. «Se lo expliqué al día siguiente de haber visto una película sobre el maltrato. Aquella noche empecé a sentirme muy mal por lo que había sucedido meses antes. Por la mañana fui a donde mi madre y se lo dije». La menor justificó esta tardanza en desvelar los hechos en «el miedo que sentía a todo lo que pudiera pasar».

El acusado negó los hechos y atribuyó la denuncia a una acción manipuladora del padre

La psicóloga que atendió a la víctima afirma que el testimonio de la menor es «probablemente creíble»

La progenitora confirmó el contenido de las declaraciones de la niña. «La mañana en la que me contó dijo que no aguantaba más, que estaba teniendo pesadillas. Me comentó que le había pasado la mano por entre la pierna y por el pecho».

Sostuvo que el acusado era una persona muy cercana a ellas. «Lo consideraba como uno más de la familia, lo mismo que a su madre y hermana. Frecuentaban mucho mi casa».

La madre detalló que en los meses que transcurrieron desde que presuntamente sucedieron los hechos hasta que los denunció «me di cuenta de que ella no estaba cuando él venía, o cuando él llega, ella se iba. Pero tampoco me llamó la atención».

Negó los hechos

El acusado, de nacionalidad brasileña, negó los hechos. Fue rotundo al afirmar que no había abusado de la niña. Manifestó que no solo no le tocó, sino que le instó a que se cambiara de ropa dado que se iban a presentar los montadores del armario.

El acusado afirmó que no acierta a comprender los motivos que indujeron a la menor a denunciar unos hechos que, según dijo, nunca sucedieron. En este sentido, atribuyó este comportamiento a la influencia del padre de la menor. «Su padre tenía celos de mí porque veía que iba con frecuencia a casa de la madre. Este hombre me ha jodido la vida. No solo la mía, también la de mi familia. Y después de la mierda que ha arrojado sobre mí, se ha ido a Brasil».

En la vista también testificó la agente de la Ertzaintza que recogió la denuncia así como una psicóloga adscrita al servicio de la administración de justicia que elaboró un informe sobre la credibilidad del testimonio de la menor. La perito manifestó que la «conclusión es que el testimonio sería probablemente creíble y obedecería a una experiencia vivida por la menor».