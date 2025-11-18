Emotivo homenaje a Martín Berasategui en San Sebastián: «Ser buena persona me ha salido rentable» MasterChef Celebrity dedica la final de su concurso al cocinero guipuzcoano que se muestra muy emocionado y termina entre lágrimas

La final de MasterChef Celebrity vivió uno de sus momentos más emocionantes con el homenaje que el programa rindió a Martín Berasategui, uno de los cocineros más influyentes de la gastronomía mundial y referencia para varias generaciones de chefs. El guipuzcoano, que acudió acompañado por su familia, recibió el cariño unánime de concursantes, jueces y antiguos alumnos en una velada marcada por la emoción y los recuerdos.

Martín Berasategui, visiblemente conmovido, tomó la palabra para repasar la filosofía que ha guiado toda su trayectoria profesional. «Ser buena persona me ha salido rentable, he transmitido, he contagiado y he ilusionado y trabajé duro para ser el mejor profesional que podía ser. Aunque ahora, 50 años más tarde, me sigo llamando a mí mismo el eterno aprendiz. Lo que me ha pasado está muy por encima del mejor sueño que tuve. Estoy encantado», confesó ante los comensales que se reunieron para celebrar su legado.

El momento más emocionante llegó casi sin avisar. Entre aplausos y miradas emocionadas, Martín se derrumbó al coger en brazos a su nieta. Fue entonces cuando recorrió la sala saludando uno por uno a todos los presentes, en un gesto de agradecimiento sincero. Con la voz entrecortada, apenas pudo contener las lágrimas.

El homenaje se convirtió así en una celebración de su carrera, pero también de su humanidad. Un recuerdo imborrable para el chef con 12 estrellas Michelin y para todos los que vivieron una noche en la que la cocina fue, más que nunca, emoción pura.

Mariló Montero, ganadora de MasterChef Celebrity

El homenaje a Martín bersategui fue solo la antesala de la final de MasterChef Celebrity que se llevó Mariló Montero, con sus hijos presentes en el plató. Mariló Montero realizó un menú basado en la huerta navarra. Como explicaba a los jueces, este plato «Homenajea la huerta española, a Navarra, y a mi madre. Fue una mujer que dedicó su vida a sus hijos. Ahí está lo que comíamos gracias a ellos dos, a mis padres». El principal: el solomillo Wellington rebautizado como «Besos» y el postre lo denominó 'Estrellas'.

El jurado alabó la manera de cocinar de Mariló Montero y lo tuvo claro desde el primer bocado. «Hay que ir a muchos restaurantes de alta cocina para ver una presentación así», dijo Pepe Rodríguez.